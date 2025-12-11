Pink Floyd, a Milano apre un negozio dedicato alla band

Per celebrare il 50esimo anniversario dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd , il 12 dicembre uscirà via Sony Music l’ edizione speciale del disco , Wish You Were Here 50, che conterrà l’album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos realizzato da James Guthrie, 25 brani bonus (compresi sei inediti) e 16 bootleg di Mike Millard rimasterizzati da Steven Wilson. Inoltre, per immergersi nel mondo della band che ha cambiato la storia della musica, a Barcellona, a Berlino, a Londra, a Los Angeles e a Parigi apriranno speciali Pop Up Store . Non mancherà neppure la sede di Milano : nell’ apertura straordinaria in anteprima già giovedì 11 dicembre dalle ore 20.30 sarà possibile acquistare nello store tutte le nuove edizioni di Wish You Were Here 50 (3LP, 1LP, 2CD, Blu-ray e cofanetto deluxe), mentre l’ apertura al pubblico sarà attiva da venerdì 12 dicembre a domenica 14 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 23.00 in Via Ripa di Porta Ticinese 47 . Inoltre, ogni location ospiterà un’esclusiva edizione Wish You Were Here 50 della fanzine Brain Damage (una vivace rivisitazione del progetto editoriale originariamente fondato e pubblicato a metà degli anni Ottanta dall’autore e storico dei Pink Floyd, Glenn Povey) e consentirà di acquistare un’edizione limitata celebrativa dell’album in vinile bianc e una selezione di merchandising commemorativo. Tutti i prodotti del pop-up sono a tiratura limitata. Entrare nello store significherà anche immergersi nei giochi visivi ideati da Storm Thorgerson e da Aubrey “Po” Powell dello studio Hipgnosis, che restano ancora oggi immagini iconiche e immediatamente riconoscibili.

L'EDIZIONE SPECIALE DELL'ALBUM WISH YOU WERE HERE

Il 50esimo anniversario dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd, opera ancora oggi attuale e profonda, consente di scoprire nuovi lati del disco, che affronta i temi dell’assenza, dell’isolamento, della caducità e della critica all’ipocrisia dell’industria musicale. La copertina e l’impianto fotografico si intersecano con l’omaggio a Syd Barrett, fondatore della band. L’edizione digitale comprenderà l’album originale del 1975 con un nuovo mix in Dolby Atmos realizzato da James Guthrie (collaboratore dei Pink Floyd dal 1979 con The Wall) e includerà 25 brani bonus composti da nove rarità da studio e da 16 registrazioni dal vivo realizzate dal celebre bootlegger Mike Millard al concerto della band alla Los Angeles Sports Arena del 26 aprile 1975. Le rarità da studio in uscita includono il primo demo casalingo che Roger Waters aveva presentato originariamente al gruppo, intitolato The Machine Song (Roger’s Demo), il mix strumentale inedito di Wish You Were Here, che mette in risalto la pedal steel guitar di David Gilmour, l’altra demo inedita di Welcome to the Machine, intitolata The Machine Song (Demo #2, Revisited), e per la prima volta una versione completa di Shine On You Crazy Diamonds (Pts 1-9), che unisce le due parti del brano in un nuovo mix stereo realizzato da James Guthrie. L’audio dal vivo è stato restaurato e rimasterizzato da Steven Wilson. L’edizione Blu-ray permetterà inoltre ai fan di vedere sia tre filmati proiettati nei concerti del tour del 1975, sia un cortometraggio di Storm Thorgerson. I formati 3LP e 2CD includeranno l’album originale e le nove tracce bonus da studio. Il cofanetto deluxe conterrà tutto il materiale su 2CD, 3LP (in esclusivo vinile trasparente) e Blu-ray, oltre a un quarto LP in vinile trasparente, Live At Wembley 1974, una replica del singolo giapponese 7” Have A Cigar e Welcome To The Machine, un libro cartonato con fotografie inedite, un comic book con il programma del tour e un poster del concerto di Knebworth.