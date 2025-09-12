Pink Floyd, compie 50 anni Wish You Were Here il loro album ribelle

Vorrei che tu fossi qui...Wish You Were Here. Cinquanta anni fa come oggi, 12 settembre 2025, veniva pubblicato un album che ha cambiato la storia non solo della musica ma anche i movimenti politico-cuturali che intorno alla musica ruotano. Era, appunto, il 12 settembre 1975 quando i Pink Floyd hanno pubblicato il loro nono album in studio, quel Wish You Were Here che mai avrebbero immaginato sarebbe diventato un monumento del Rock. Al di là dell'aspetto musicale, il disco va a toccare una crisi personale del gruppo, una crepa in quell'amicizia che fino a Obscured by Clouds aveva avuto qualche inciampo ma mai aveva vacillato. I testi dell'intero album sono stati scritti da Roger Waters e il progetto esplora i temi dell'assenza, della disillusione della band verso l'industria discografica che si fa sempre più matrigna e men mamma dei musicisti del declino mentale dell'ex membro del gruppo Syd Barrett. L'incipit è Shine On You Crazy Diamond che risucchia l'anima con uno strumentale di otto minuti e mezzo prima che cominci il cantato. Il pezzo è un tributo all'ex Pink Floyd Syd Barrett, il cui crollo nervoso conseguenza della tossicodipendenza lo ha costretto a lasciare la band. Syd Barrett è ritrattato con pennellate testuali quali "remember when you were young, you shone like the sun" ("Ricorda quando eri giovane, splendevi come il sole") e "You reached for the secret too soon, you cried for the moon" ("Volevi raggiungere il segreto troppo presto, hai chiesto l'impossibile"). Per sottolienare come la musica avesse un suo sviluppo, Wish You Were Here ospitita "solamente" cinque compsizioni, due sul lato A (Shine On You Crazy Diamond e Welcome to the Machine) e tre sul Lato B (Have a Cigar, Wish You Were here e Shine on you Crazy Diamond).