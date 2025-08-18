Morto Ronnie Rondell Jr., l’uomo che brucia in "Wish You Were Here"

Addio allo stuntman che bruciò per la storia del rock. Una morte che chiude un’epoca. Secondo un necrologio online, lo stuntman e attore di Hollywood si è spento lo scorso 12 agosto in una casa di cura del Missouri, ma la notizia è stata ufficializzata dai media statunitensi solo nelle scorse ore. La notizia, diffusa dal Hollywood Reporter, ha riportato l’attenzione su un artista che, pur restando dietro le quinte, ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo



Ronnie Rondell Jr., celebre stuntman e volto immortalato nella copertina dell’album Wish You Were Here dei Pink Floyd (in cui compare nelle iconiche immagini che lo vedono avvolto dalle fiamme), è morto all’età di 88 anni in una casa di riposo a Osage Beach, nel Missouri, negli Stati Uniti d’America. La notizia, diffusa dall’Hollywood Reporter, ha riportato l’attenzione su un artista che, pur restando dietro le quinte, ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo. È un addio a colui che bruciò per la storia del rock. Una morte che chiude un’epoca. Secondo un necrologio online ripreso dal sopracitato THR, lo stuntman e attore di Hollywood si è spento lo scorso 12 agosto in una casa di cura del Missouri, ma la notizia è stata ufficializzata dai media statunitensi solo nelle scorse ore.

Dagli esordi tra ginnastica e Marina militare Nato a Hollywood il 10 febbraio 1937, Rondell Jr. crebbe frequentando i set cinematografici grazie al padre, che lo portava spesso a osservare da vicino il lavoro degli stuntman. Sin da giovane mostrò talento nella ginnastica e nei tuffi alla North Hollywood High School. Successivamente entrò nella Marina degli Stati Uniti, specializzandosi in immersioni subacquee e operazioni di sminamento. Terminato il servizio militare, intraprese un periodo come operaio nel settore edile, prima di avvicinarsi progressivamente al mondo del cinema. Approfondimento Wish You Were Here dei Pink Floyd è per Barrett e per il tempo-tiranno

La carriera da stuntman Dopo alcune apparizioni marginali come comparsa, iniziò la vera carriera da stuntman, durata decenni. Il suo lavoro lo portò a partecipare a produzioni iconiche come Arma letale, Thelma e Louise e Star Trek. In televisione, tra il 1975 e il 1978, sostituì Robert Blake nella serie Baretta trasmessa dalla Abc. Fu inoltre coordinatore degli stunt in serie di grande successo, tra cui The Rookies, S.W.A.T., Charlie’s Angels, Fantasy Island, Dynasty, Vegas, Hart to Hart e T.J. Hooker. Anche se si era ufficialmente ritirato nel 2000, tornò per un’ultima spettacolare sequenza in auto in Matrix Reloaded nel 2003. Approfondimento David Gilmour suona Wish You Were Here in un pub con la figlia. VIDEO

La genesi di Wish You Were Here Tra i lavori più affascinanti di Storm Thorgerson spicca senza dubbio la copertina di Wish You Were Here, nono album dei Pink Floyd pubblicato il 12 settembre 1975. Un disco che ruota intorno al tema dell’assenza e al ricordo di Syd Barrett, ormai lontano dalla band. Thorgerson trascorse l’intero 1974 in tour con il gruppo, condividendo riflessioni sul senso della perdita e dell’alienazione. La prima idea grafica si ispirava al packaging di Country Life dei Roxy Music, venduto avvolto in una busta di cellophane verde. Per Wish You Were Here si pensò a una confezione in plastica nera, così da rendere “assente” perfino la copertina. L’idea però non convinse l’etichetta americana. Approfondimento Roger Waters ha cantato Wish You Were Here per la Palestina. VIDEO

Simbolismo e critica sociale I contenuti del disco, tra ironia e critica alle logiche di profitto che dominano anche l’industria musicale, trovarono una perfetta rappresentazione nell’immagine della stretta di mano. Nel vinile, il gesto si tradusse in mani meccaniche che si incrociano; nella copertina, invece, prese vita in una scena concreta, realizzata negli studi cinematografici della Warner Bros di Burbank, allora noti come The Burbank Studios. Due uomini in abiti da businessman, impersonati dagli stuntman Danny Rogers e dal compianto Ronnie Rondell, si stringono la mano mentre uno dei due prende fuoco. Approfondimento Pink Floyd, la nuova versione di One of These Days live a Pompei

Rondell è passato alla storia come l’uomo che brucia Per ottenere la fotografia, Rondell indossò una tuta protettiva sul volto, coperta da una parrucca, e fu dato alle fiamme più volte. Al primo tentativo, però, un improvviso colpo di vento spinse il fuoco verso di lui, bruciandogli i baffi e parte del viso. In seguito si scambiò di posto con Rogers, e l’immagine finale venne capovolta. “Direi basta, per oggi ho finito!”, aveva commentato con ironia lo stuntman al termine della sessione. Il risultato fu una delle foto più potenti nella storia del rock, capace di trasformare in icona il concetto di “bruciarsi”, termine usato anche dai musicisti in riferimento ai diritti d’autore. Approfondimento Pink Floyd, catalogo musicale venduto a Sony per 400 milioni

Il successo del disco Wish You Were Here Wish You Were Here raggiunse rapidamente lo status di capolavoro: vendette 20 milioni di copie, conquistando la vetta delle classifiche in Inghilterra e negli Stati Uniti. La forza dell’immagine era tale che il titolo e il nome dei Pink Floyd comparivano soltanto sull’etichetta del vinile, lasciando che la copertina parlasse da sola. Storm Thorgerson spiegò così il suo approccio: “Gli artisti mi cercano per le mie fantasie e i miei sogni, in questo senso credo di essere davvero fortunato”. Approfondimento 50 anni di The Dark Side of the Moon, luci e fan in piazza a Milano