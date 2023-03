Un evento imperdibile per celebrare i Pink Floyd che festeggiano 50 anni del loro album capolavoro pubblicato nel marzo 1973 Condividi

I brani contenuti nell'album The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd hanno segnato un'epoca e conquistato intere generazioni. Per celebrarne i 50 anni, la città di Milano ha organizzato un vero e proprio spettacolo di luci, musica e iniziative per rendere omaggio alla famosa band rock. A Piazza Duomo si sono riuniti adolescenti, famiglie con bambini, anziani per fare un tuffo indietro agli anni 70 sulle note di canzoni che hanno emozionato, divertito e ispirato. Il management italiano ha offerto uno spettacolo di luci all'aperto patrocinato dall'assessorato alla Cultura di Milano, ricordando i light show che hanno sempre caratterizzato i concerti dei Pink Floyd nella loro carriera. In occasione di questo anniversario è uscito un cofanetto speciale in vendita dal 24 marzo 2023.

Piazza Duomo in onore dei Pink Floyd approfondimento Pink Floyd, Nick Mason parla dei 50 anni di The Dark Side Of The Moon A partire dalle 20.30 del 23 marzo 2023 si sono spenti tutti i lampioni a Piazza Duomo e un prisma installato davanti alla cattedrale si è illuminato catturando gli sguardi curiosi e sorpresi delle persone presenti. Fasci di luci si sono alternati richiamando l’iconica copertina dell’album dei Pink Floyd che festeggia 50 anni, realizzata all’epoca dalla Hipgnosis. Alcuni fan della band si sono prenotati in anticipo per assistere allo spettacolo ascoltando anche la musica in cuffia. In particolare hanno potuto sentire la versione rimasterizzata del disco mentre davanti ai loro occhi prendevano forma giochi di luci e colori. Una magia da vivere, un’esperienza emozionante che ricorderanno nel tempo. Per le altre persone presenti al Duomo durante la serata era possibile seguire l’evento tramite QrCode godendo anche delle riprese dall’alto fatte da un drone.

I manifestanti pro Ucraina GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Da oltre un anno sulle scale del Duomo a Milano si riuniscono alcuni attivisti per manifestare contro la guerra in Ucraina. Vista l’iniziativa a tema Pink Floyd anche loro si sono adeguati, riproducendo il brano Hey Hey Rise Up del chitarrista David Gilmour e del batterista Nick Mason a supporto della popolazione oppressa dalla guerra. Un messaggio forte di condivisione e comunione di un pensiero anche in un’occasione di intrattenimento e spirito artistico. Tuttavia questa iniziativa è partita da Milano ma è stata sposata anche nel resto d’Italia con cinquanta negozi che sono stati aperti fino all’alba regalando gadget a tema Pink Floyd.

