Met Gala 2026, Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams co-chair

L'evento del prossimo 4 maggio vedrà le tre icone femminili provenienti da ambiti diversi in una posizione di primo piano. Tra i membi del comitato organizzatore anche Zoë Kravitz, Doja Cat, Sabrina Carpenter ed Alex Consani

Le ultime settimane dell'anno sono sempre ricche di eccitanti novità per quanto riguarda il Met Gala che nel 2026 è fissato per lunedì 4 maggio.

All'evento, il cui tema della prossima edizione sarà collegato alla mostra del Costume Institute dal titolo "Costume Art", anticipata ufficialmente lo scorso novembre, Nicole Kidman, Venus Williams e Beyoncé avranno un posto di spicco.

Le tre icone internazionali saranno co-chairs nella grande notte del Met Gala e affiancheranno Anna Wintour per tutte le attività legate all'evento che coniuga beneficenza e moda.

Le co-chairs, tra conferme e graditi ritorni Le abbiamo viste già diverse volte sulla scalinata del Metropolitan Museum of Art con creazioni da sogno e non abbiamo dubbi che anche questa volta Beyoncé, Venus Williams e Nicole Kidman sapranno incantarci dimostrando le loro doti di fashion icon.

Beyoncé è l'unica del trio di co-chairs del Met Gala 2026 ad aver saltato negli ultimi anni l'appuntamento, complici i numerosi impegni legati a dischi e tounée.

Mentre "Queen Bee" è stata ospite del Met Gala l'ultima volta nel 2016, non è passato un anno dalla più recente apparizione all'evento di New York per Venus Williams e Nicole Kidman. Quest'ultima, favolosa in Balenciaga, preferirà stavolta quasi certamente Chanel, brand che l'ha voluta nuovamente tra le sue global ambassador (la notizia è arrivata qualche mese fa, col debutto di Matthew Blazy alla direzione creativa della Maison).

Venus Williams ha scelto una creazione su misura di Lacoste per il Met Gala 2025 ma, essendo ricercatissima dai brand di moda e amica di marchi come Louis Vuitton, non c'è dubbio che saprà regalare un look soprendente ai suoi ammiratori.

Le tre donne, volti di spicco di un Met Gala molto femminile, saranno tra le prime a farsi fotografare sulla scalinata che è il punto nevralgico di uno dei red carpet più glamour di sempre. Vedi anche Met Gala 2025, le pagelle ai look sul red carpet. FOTO

Nel comitato organizzatore anche Sabrina Carpenter e Doja Cat Le prossime settimane (e i prossimi mesi) saranno conditi da numerose altre anticipazioni, a partire dall'attesa comunicazione del dress code previsto per gli invitati, che sarà come sempre legato al tema della mostra del Costume Institute.

Nel frattempo, come da tradizione, con i nomi dei co-chair sono stati annunciati anche una parte di quelli che compongono la lista di membri del Comitato organizzatore del Met Gala 2026, per adesso composto quasi interamente da donne, tutte molto seguite dal pubblico e molto amate.

Nel post di Vogue Magazine - da scorrere in basso a questo articolo - si leggono i nomi di: Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseult.

Tutte queste personalità saranno affiancate da Anthony Vaccarello, direttore creativo di Saint Laurent, e da una delle sue muse, Zoë Kravitz, coinvolti nel Mat Gala 2026 come co-presidenti del Comitato. Vedi anche Met Gala, tutti i look di Zoe Kravitz. FOTO