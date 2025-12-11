Umberto Tozzi: "Gloria era un sogno ora diventa vera, diventa musical"

Quando, e sono passate poche settimane, Umberto Tozzi ha annunciato il suo farewell tour, ribattezzato L'Ultima Notte Rosa The Final Show , si è subito intuito che scendere dal palco non avrebbe fatto rima con godersi, dopo una vita in giro per il mondo, una pensione normale. E la conferma l'ho avuta mercoledì sera in una cena milanese durante la quale, affiancato dal produttore, autore e regista Andrea Maia , ha annunciato che Gloria diventerà un musical. Il debutto è già stato fissato per il 23 ottobre 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dopodiché, a dicembre, la produzione traslocherà a Roma. Ora è possibile accedere al casting, basta collegarsi al sito www.gloriailmusical.it e seguire le indicazioni che portano all'area audizioni. In totale saranno 22/23 gli artisti sul palco: oltre alla protagonista Gloria ci saranno alcune altre figure comprimarie e poi i performer.

GLORIA? UN TALENTO CAPACE DI MOSTRARE LE SUE FRAGILITA'

Con Umberto Tozzi, il deus ex machina di Gloria Il Musical si chiama Andrea Maia. Tra gli altri complici di questo viaggio che si preannuncia fantasmagorico ci sono Toni Fornari, Gianluca Tozzi, Milo Fantini, Niccolò Petitto, Caterina Caselli con la sua Sugar Music e infine la narrazione di Riccardo Vitanza, che col suo staff di Parole & Dintorni, cura la comunicazione e, ne siamo certi, non farà mancare nulla nell'aria. Il costo dell'operazione oscilla tra il milione e il milione e mezzo di euro. Andrea Maia racconta che la sua prima esperienza in questo ambito è stata con Francesco II Musical in occasione del Giubileo del Duemila. Ha collaborato, nel regno romano del Teatro Sistina, con quel mito che porta il nome di Pietro Garinei, e col quale ha costruito, tra i vari progetti, il musical di Vacanze Romane che ha spopolato per quattro stagioni: "Un musical originale per il Sistina -racconta- con lo staff storico del teatro. Quando morì Pietro Garinei decisi di fermarmi coi musical, si chiudevano un'epoca e un periodo felice e mi sono dedicato alla prosa, ho fondato a Roma il Teatro Golden che ha una sua Accademia". Il mondo dei musical è stato accantonato e solo una idea straordinaria, originale, italiana ed esportabile poteva farlo ricredere. Dopo tanti anni la sensazione di straordinarietà si chiama Gloria e l'idea parte dalla sua Accademia dei giovani durante la realizzazione di una clip di fine anno che si ispirava a una versione di Gloria ospitata nella serie tv Glee: "In quei momenti -aggiunge Andrea Maia- ho pensato quanto sarebbe stato bello costruirci attorno un qualcosa di originale. Poi ho scoperto che i miei desideri erano gli stessi di Umberto e ci siamo lasciati trascinare da un uguale entusiasmo". Adesso è scattata la fase uno: si cercano artisti italiani ma il musical deve andare in scena come un prodotto internazionale: "E' un progetto -spiega- che nasce senza perplessità, partendo dalla storia e arrivando alla locandina e alla grafica. Gloria dobbiamo ancora trovarla, vorremmo fosse un talento capace anche di mostrare anche le sue fragilità". Questo il plot narrativo: Gloria è una ragazza appassionata di musica e vorrebbe diventasse il suo futuro. Trovo difficoltà in famiglia perché i genitori hanno una fabbrica e vorrebbero che lei portasse avanti la tradizione; a un certo punto va via di casa, lavora per mantenersi spera di trovare la giusta occasione per iniziare a cantare; un giorno in un locale dove lavora come cameriera ha l'occasione di esibirsi, quindi partono la musica, l'amore, le delusioni in entrambi i contesti, la rivalità finché le arriva un'altra occasione offertale da un amico e che le permette di riscattarsi; l'ambientazione è contemporanea ma non collocata geograficamente: "La cosa straordinaria di Gloria -conclude Maia- è che apre l'immaginazione. Tutte le canzoni presenti nel musical hanno atmosfera, emozionalità ed energia che si legano ai vari momenti della storia". Il copione prevede un momento in cui il pubblico sarà reso partecipe, pertanto il messaggio è che "se qualcuno si sente di esprimersi forse può anche partecipare dalla platea con il proprio canto; poi in qualche occasione Umberto alla fine di tutto comparirà sul palco". Nonostante il concetto di musical, Gloria non sarà solo cantato, c'è molta recitazione e alcune canzoni saranno eseguite a più voci, vedremo personalità diverse che si fondono in una canzone; una di queste sarà Notte Rosa.