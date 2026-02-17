Harry Styles è il direttore artistico del Meltdown Festival di Londra

La popstar britannica curerà la line-up dell'edizione che segna il 75esimo anniversario del Southbank Centre. Prima di lui hanno ricoperto lo stesso ruolo (tra gli altri) David Bowie, Robert Smith, Yoko Ono e Patty Smith

Il 2026 sarà un anno da ricordare per Harry Styles, non solo per l'uscita del quarto album in studio, l'atteso Kiss All The Time. Disco, Occasionally e per la tournée mondiale che accompagnerà il nuovo lavoro discografico, ma anche per un nuovo compito, quello di occuparsi del Meltdown Festival in qualità di direttore artistico.

La notizia è arrivata sui profili ufficiali del cantante ma anche su quelli del Southbank Centre, storico polo culturale e centro artistico del Regno Unito, nonché location del Festival musicale nato nei primi anni Novanta.



Un incarico di prestigio "Sono incredibilmente grato al Southbank per avermi invitato, è davvero emozionante per me avere questa opportunità in un luogo così iconico”, ha dichiarato a Secret London Harry Styles nel ricevere la nomina di direttore artistico del Meltdown Festival, rassegna musicale che si tiene ogni anno, dal 1993, a Londra, precisamente, al Southbank Centre, location di eventi culturali e festival sulle rive del Tamigi.

Harry Styles sarà il responsabile della line-up dell'edizione 2026 del Festival, una kermesse luga undici giorni, in programma dall'11 al 21 giugno con concerti tutti i giorni.

Il Meltdown Festival si è affidato negli anni alla direzione artistica di grandi superstar della musica, una lista di nomi di prestigio che ora conterà anche la voce di Golden.

Da Chaka Khan a Robert Smith, da David Bowie, Patty Smith, David Byrne, Morrisey, ai Massive Attack. Da Nick Cave ad Elvis Costello.

Scorrere la lista degli ex direttori artistici del Meltdown Festival è un'emozione e Styles è consapevole della responsabilità del suo ruolo.

I fan sono già emozionati. Al curatore spetta un posto tra gli headliner. La vendita dei biglietti partirà in primavera e gli organizzatori consigliano di iscriversi alla newsletter partendo dal sito ufficiale dell'evento per essere i primi ad accaparrarsi i ticket.

L'edizione dei 75 anni del Southbank Centre Mark Ball, direttore artistico del Southbank Centre, ha detto a BBC che non vedeva l'ora che il festival diventasse il "parco giochi creativo" di Styles.

Quest'anno il Southbank Centre, che è stato aperto nel 1951, celebra settantacinque anni di attività.

“Il mio obiettivo come curatore è condividere la musica e l’arte che amo e celebrare la ricca storia della location", ha detto Styles nella sua prima dichiarazione ufficiale.

Il cantante ha aggiunto che ciò che lo unisce al Southbank Centre è l'idea che la musica debba essere di facile accesso, missione che il centro culturale londinese ha portato avanti fin dalla sua apertura.



