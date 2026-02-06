Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Kid Yugi, è uscito il nuovo singolo Amelie: testo e significato

Musica
©Getty

Il rapper, che il 30 gennaio ha pubblicato il terzo album Anche gli eroi muoiono, ha racconato la nascita della disco e della canzone nel documentario Genesi e Ascesa di un Anti-idolo. Il brano nasce dal ricordo di un flirt con una ragazza in partenza per Parigi. Così, la fine di un rapporto idealizzato diventa nutrimento dell'immaginazione

Il 30 gennaio il rapper Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi, ha pubblicato il terzo album Anche gli eroi muoiono. Il disco include anche il singolo Amelie. Kid Yugi racconta la nascita dell’album e il significato della canzone nel documentario Genesi e Ascesa di un Anti-idolo, che ha pubblicato su YouTube. “Amelie nasce da questo flirt che ho avuto con questa ragazza e dal fatto che questa ragazza se n’è dovuta andare la mattina dopo che noi ci siamo aperti. Questa ragazza è dovuta partire, tornare a Parigi, e io la pensavo spesso, l’ho pensata spesso nelle ore successive, nei giorni successivi”, ha spiegato il rapper. “Chissà quante storie bellissime esistono così, nella vita di tutti, cioè quante volte ognuno di noi conosce una persona che finisce poi per idealizzare per tutta la vita o almeno per un lungo periodo”. Ha poi indagato il motivo per il quale la fine immediata di un rapporto può spesso rappresentare un regalo all’immaginazione. “Grazie a Dio esistono queste storie, perché non vengono sporcate, contaminate dalla realtà, che alla fine è quello che rende tutto umano e che rende tutto insipido”, ha detto. “Magari ti innamori di una ragazza, che per un motivo o per un altro, non vedi mai più perché si trasferisce in Australia e tu, continui a pensare a questa ragazza perché non te ne sei fatto in poco tempo un’idea precisa, ne hai appena abbozzato i contorni nella tua mente e quindi sei tu a riempirla, con te stesso, con i tuoi sogni, con le tue inclinazioni, con i tuoi desideri”.

IL TESTO

Ecco il testo del singolo Amelie di Kid Yugi:

 

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto

Contemporaneamente, nell’altra parte del mondo

Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso

Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio

Non vedrò mai più il tuo sorriso

Che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso

Sei durata un istante che ho reso eterno

Da cui scorre una vita di decisioni che non prenderemo

Ci rincontreremo sotto un treno

Oppure urlando mentre precipitiamo con l’aereo

In un tornado, sfiorandoci per caso in balia del vento

Fluttuando nello spazio ad un metro da un buco nero

La figlia che non avremo spero che abbia i tuoi occhi

La casa che non compreremo è piena di ricordi

Viaggi che non faremo, litigi, emozioni

Gli addii che non diremo ci rendono meno soli

 

Tu sei un sogno di libertà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

Tu sei meglio della realtà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

 

E non è vero che Dio ha riposato di domenica

Ti ha creata in segreto, sei il suo dono più bello

Sei così umana, sei la sintesi di ogni cosa

Leggera come il suicidio di un petalo di rosa

Ho preferito immaginarti piuttosto che viverti

Ho preferito disegnarti su risme sottili

Che a furia di ricalcarti saranno a brandelli

Finché non distingueremo matite e coltelli

Se fossi minuscolo, salterei sulle tue mani

E ti basterebbe stringerle a disintegrarmi

L’amore arriva solo se provi a scansarti

Chissà se basterà descriverti ad esorcizzarti

Sei sparita sulla Quinta Strada nel fumo dei tombini

Mentre ti urlavo in italiano: “Che cosa combini?”

Magari ci siamo sognati ed entrambi non siamo mai esistiti

 

Tu sei un sogno di libertà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

Tu sei meglio della realtà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

 

Tu sei un sogno di libertà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

Tu sei meglio della realtà, ma

Te ne sei tornata già a Parigi

Te ne sei tornata già a Parigi

Approfondimento

Kid Yugi racconta il nuovo album "Anche gli eroi muoiono". INTERVISTA
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Asteria, l'album Ferite per Tutti: "Romanticizzo la mia vita"

Fabrizio Basso

MasterChef 2026, in cucina tra superospiti e l'Esterna a Bergen. FOTO

TV Show sky uno

La Mystery Box con le tirocinanti del ristorante Roots di Chef Jessica Roval su...

27 foto

Gomorra - Le Origini, stasera il finale di stagione su Sky e NOW

Serie TV

Venerdì 6 febbraio, Sky e NOW trasmetteranno l’ultimo capitolo di "Gomorra – Le Origini". Non è...

Ghali e la poesia sulla pace: il post sui social prima delle Olimpiadi

Spettacolo

Nel post, diffuso su Instagram alla vigilia delle Olimpiadi, il cantante affida a una lunga...

Hunger Games, le scene a torso hanno peggiorato la sua dismorfofobia

Spettacolo

"C'è questa convinzione a Hollywood che siano gli uomini con gli addominali scolpiti a far...

Spettacolo: Per te