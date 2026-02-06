Kid Yugi, è uscito il nuovo singolo Amelie: testo e significato

Il 30 gennaio il rapper Kid Yugi, all’anagrafe Francesco Stasi, ha pubblicato il terzo album Anche gli eroi muoiono. Il disco include anche il singolo Amelie. Kid Yugi racconta la nascita dell’album e il significato della canzone nel documentario Genesi e Ascesa di un Anti-idolo, che ha pubblicato su YouTube. “Amelie nasce da questo flirt che ho avuto con questa ragazza e dal fatto che questa ragazza se n’è dovuta andare la mattina dopo che noi ci siamo aperti. Questa ragazza è dovuta partire, tornare a Parigi, e io la pensavo spesso, l’ho pensata spesso nelle ore successive, nei giorni successivi”, ha spiegato il rapper. “Chissà quante storie bellissime esistono così, nella vita di tutti, cioè quante volte ognuno di noi conosce una persona che finisce poi per idealizzare per tutta la vita o almeno per un lungo periodo”. Ha poi indagato il motivo per il quale la fine immediata di un rapporto può spesso rappresentare un regalo all’immaginazione. “Grazie a Dio esistono queste storie, perché non vengono sporcate, contaminate dalla realtà, che alla fine è quello che rende tutto umano e che rende tutto insipido”, ha detto. “Magari ti innamori di una ragazza, che per un motivo o per un altro, non vedi mai più perché si trasferisce in Australia e tu, continui a pensare a questa ragazza perché non te ne sei fatto in poco tempo un’idea precisa, ne hai appena abbozzato i contorni nella tua mente e quindi sei tu a riempirla, con te stesso, con i tuoi sogni, con le tue inclinazioni, con i tuoi desideri”.