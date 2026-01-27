Odissea, Travis Scott nel film di Christopher Nolan

L'attesa pellicola, diretta da Cristopher Nolan, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026. Nel cast Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron

odissea, travis scott nel cast Matt Damon sarà Ulisse nella nuova pellicola cinematografica diretta da Cristopher Nolan. Come rivelato attraverso un teaser recentemente condiviso, Travis Scott farà parte del cast. In passato il rapper ha composto la canzone The Plan per la colonna sonora del film Tenet (FOTO) del regista britannico. L'attesa pellicola, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio 2026, vedrà nel cast anche Tom Holland, Anne Hathaway e Robert Pattinson. Inoltre, presenti Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron.

Il film, prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, ha visto presente Thomas Hayslip nel ruolo di produttore esecutivo. Intervistato in esclusiva da Empire, il regista ha dichiarato: "C'è un po' di tutto dentro. Voglio dire, contiene davvero tutte le storie". Cristopher Nolan ha poi parlato delle riprese effettuate in mare aperto: "Abbiamo portato il cast che interpreta l'equipaggio della nave di Ulisse là fuori, tra onde vere, in luoghi reali. E sì, è vasto, terrificante, meraviglioso e benevolo, mentre le condizioni cambiano. Volevamo davvero catturare quanto fossero difficili quei viaggi per le persone". Il regista britannico ha aggiunto: "Abbracciando la fisicità del mondo reale nella realizzazione del film, si contribuisce a dare forma alla narrazione della storia in modi interessanti perché ci si confronta quotidianamente con il mondo che ti respinge".