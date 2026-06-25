Tedua domina San Siro: “Sogniamo ad occhi aperti”. Tra gli ospiti Bresh, Lazza e AnnalisaMusica Crediti foto: Sara Sabatino
Dopo aver navigato per anni nell’industria musicale, come Monkey D. Luffy alla ricerca del tesoro di Gol D. Roger, mercoledì 24 giugno Tedua si è presentato all’importante appuntamento. Al posto della ciurma di Cappello di Paglia, il cantante ha potuto contare su altri compagni di viaggio: spettatori di diverse età provenienti da ogni parte d’Italia. Sul palco tantissimi ospiti: da Bresh ad Annalisa passando per Rkomi, Sayf, Lazza, Tony Effe e Sfera Ebbasta
Mercoledì 24 giugno Tedua ha dominato Milano. Dalla voglia di affermarsi al palco di San Siro, l’artista ha spaziato tra drill, trap, rap e pop per una serata di grande festa. Tantissimi amici invitati: da Rkomi a Bresh passando per Annalisa, Tony Effe, Capo Plaza, Sayf e Lazza. Lo spettacolo, diviso in tre parti, ha celebrato la discografia dell’artista: da Orange County California a La Divina Commedia.
TEDUA A SAN SIRO, un traguardo in attesa di nuove conquiste
Dopo aver navigato per anni nell’industria musicale, come Monkey D. Luffy alla ricerca del tesoro di Gol D. Roger, mercoledì 24 giugno Tedua si è presentato all’importante appuntamento meneghino. Al posto della ciurma di Cappello di Paglia, il cantante ha potuto contare su altri compagni di viaggio: spettatori di diverse età provenienti da ogni parte d’Italia. Alle 20:45 Tedua ha fatto il suo ingresso trionfale davanti a decine di migliaia di persone. Il palco, progettato per esaltare al massimo la figura del cantante, ha posizionato i musicisti lateralmente ricostruendo simbolicamente due palazzine. Un’immagine molto suggestiva, originale e di grandissimo impatto visivo.
Dopo l’esibizione con Nerissima Serpe, il capitano della serata ha dato ufficialmente il benvenuto al pubblico: “Milano, sono così emozionato, non sono in tour dallo scorso anno. Ho voglia di spaccare tutto quanto”. Il pubblico ha risposto con una coreografia facendo comparire sugli spalti la scritta ‘Il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio’. L‘artista ha dichiarato: “E stasera siamo qua per scatenarci al massimo’. Rkomi ha fatto il suo ingresso per esibirsi sulle note di Solletico. Il rapper di Calvairate ha ripercorso la strabiliante ascesa dell’amico e collega: “Ci ha sempre creduto e per me è la cosa più bella al mondo”. Il pubblico, come a bordo di un ottovolante, ha vissuto quasi tre ore di saliscendi.
Tra gli ospiti anche Bresh, fratello più che amico. La voce di Guasto d'amore: “Questa è la somma dei risultati ottenuti nel corso degli anni”. Neanche il caldo è riuscito a rallentare il ritmo, Tedua: “Ci sono ospiti, divertimento e caos, fa caldo ma dalle vostre facce vedo che vi state divertendo”. Tra gli ospiti Vaz Tè, Tony Effe e latrelle. Entusiasmo alle stelle per l’arrivo di Sfera Ebbasta, atteso a San Siro nelle serate di mercoledì 8 e giovedì 9 luglio.
Approfondimento
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Dopo aver riguadagnato il centro del palco, Tedua ha proseguito con Angelo all’inferno introducendo successivamente Kid Yugi per proporre Paradiso Artificiale ed Eva. Boato per il suo arrivo. Sul palco anche Capo Plaza per Polvere e Sayf per Giovane e bello e FI$. Una serata, in continua ascesa, terminata con un finale esplosivo grazie a Capo Horn e Step by Step insieme a Bresh, Beatrice con Annalisa e Party HH e Trema in compagnia di Lazza. Tedua alla voce di Cenere: “Da quando ti ho invitato a Genova nel 2013 e sei venuto a conoscere i ragazzi del quartiere, abbiamo vissuto tutto questo e io prima di venire a San Siro per il mio concerto, ci sono stato per il tuo”. Chiusura affidata a Lingerie, Wasabi 2.0, Dimmi che c’è e Vertigini.
Un pubblico, formato da giovani e giovanissimi, si è riversato allo stadio per una scaletta di oltre quaranta brani. L’artista non si è risparmiato portando tutto sé stesso tra storie d’amore, sogni, fratellanza, voglia di affrancarsi e affermazione. Nel corso degli anni il cantante è stato in grado di costruire un legame profondo con il pubblico. Rapporto rinsaldato anche con TEDUA ID, l’applicazione mobile creata per un rapporto diretto con i fan. L’app, powered by MIOO Tech, è così diventata un’estensione del legame dell’artista con il pubblico. Da segnalare il momento karaoke sulle note di Malamente. L'artista ai fan: "Grazie che riuscite a sognare con me ad occhi aperti”.
Il prossimo anno Tedua tornerà in concerto con il tour nei palazzetti. Previsti appuntamenti live in cinque città: Jesolo, Bologna, Torino, Roma e infine Milano. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 21 gennaio, Jesolo - Palazzo del Turismo
- 23 gennaio, Bologna - Unipol Arena
- 26 gennaio Torino - Inalpi Arena
- 28 gennaio, Roma - Palazzo dello Sport
- 31 gennaio, Milano - Unipol Forum
Questa la scaletta completa del concerto di mercoledì 24 giugno allo stadio San Siro di Milano:
1. BUSTE DELLA SPESA (Orange County California, 2017)
2. CHUNIRI (Ryan Ted Mixtape, 2026)
3. LO SAI (Vita vera mixtape, 2017)
3. INTRO OC (Orange County California, 2017)
5. LEGGE DEL PIÙ FORTE (Mowgli, 2018)
6. KILL BILL (La Divina Commedia - Deluxe, 2023)
7. UNO + GANGSTA (Ryan Ted Mixtape, 2026) con Nerissima Serpe
8. SANGUE MISTO (Mowgli, 2018)
9. SOLLETICO (Ossigeno di Rkomi, 2018) con Rkomi
10. FELPA NERA (Ryan Ted Mixtape, 2026)
11. BLUEFACE (Glory Days di Disme e Vaz Tè, 2021) con Vaz Tè
12. MAI (Ryan Ted Mixtape, 2026)
13. DOPO LE 4 (ICON di Tony Effe, 2024) con Bresh e Tony Effe
14. FAXXX (Ryan Ted Mixtape, 2026) con latrelle
15. HOE (La Divina Commedia, 2022) con Sfera Ebbasta
16. INTRO LA DIVINA COMMEDIA (La Divina Commedia, 2022) - SKIT
17. ANGELO ALL’INFERNO (La Divina Commedia, 2022)
18. PARADISO ARTIFICIALE (La Divina Commedia, 2022) con Kid Yugi
19. EVA (I nomi del diavolo, 2024) con Kid Yugi
20. PAROLE VUOTE (SOLITUDINE) (La Divina Commedia - Deluxe, 2023)
21. POLVERE (Vita vera mixtape, 2017) con Capo Plaza
22. GIOVANE E BELLO (Ryan Ted Mixtape, 2026) con Sayf
23. FI$ (SANTISSIMO di Sayf, 2026) con Sayf
24. LO-FI 4 U (La Divina Commedia, 2022)
25. GRAVITÀ (Ryan Ted Mixtape, 2026) con latrelle
26. BLUE (Ryan Ted Mixtape, 2026)
27. ACQUA (MALPENSANDOTI) (Mowgli, 2018)
28. ACUSTICO // OC CALIFORNIA (Orange County California, 2017) + PENSA SE PIOVE (Orange County California, 2017)
29. MALAMENTE (La Divina Commedia, 2022)
30. RED LIGHT (La Divina Commedia, 2022)
31. SOFFIERÀ (La Divina Commedia, 2022)
32. CAPO HORN (Mediterraneo di Bresh, 2025) con Bresh
33. STEP BY STEP (Orange County California, 2017) con Bresh
34. MARE CALMO (La Divina Commedia - Deluxe, 2023)
35. BEATRICE (La Divina Commedia - Deluxe, 2023) con Annalisa
36. BAGAGLI (La Divina Commedia, 2022)
37. PARTY HH (Vita vera mixtape, 2017) con Lazza + TREMA (Containers di The Night Skinny) con Lazza
38. LINGERIE (Vita vera mixtape, 2017)
39. WASABI 2.0 (Wasabi 2.0, 2017) + DIMMI CHE C’È (c@ra++ere s?ec!@le di thasup, 2023)
40. VERTIGINI (Mowgli, 2018)
41. OUTRO LA DIVINA COMMEDIA (La Divina Commedia, 2022)
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