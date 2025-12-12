Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato

Spettacolo

Emiliano Rudolf Giambelli (questo il suo nome all'anagrafe) è nato a Vimercate 14 novembre 1989. Dagli esordi fino ai primi successi e all'ultimo album. Il rapper ha rinunciato al Festival di Sanremo in quanto indagato per associazione a delinquere. Sui social ha sottolineato: 'Apprendo dai giornali che sono indagato, a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale'. LA FOTOGALLERY