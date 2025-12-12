Offerte Sky
Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato

Emis Killa ha lanciato il nuovo album Musica Triste. Oltre al duetto con Tedua, il rapper ha collaborato con Flaco G, Baby Gang, Tony Effe, Salmo, Papa V e Nerissima Serpe, Capo Plaza, Ele A e Promessa

Emis Killa (FOTO) ha pubblicato Ambra come primo singolo estratto dal suo ultimo album Musica triste uscito venerdì 5 dicembre. La canzone vanta la partecipazione di Tedua.

emis killa e tedua, è uscita la collaborazione ambra

 

Emis Killa e Tedua hanno unito i loro stili sulle note di Ambra, singolo contenuto nel progetto discografico Musica Triste. La canzone si muove tra ricordi nostalgici e voglia di rinascita parlando di un amore importante. Il disco presenta collaborazioni con molti altri artisti: Flaco G, Baby Gang, Tony Effe, Salmo, Papa V e Nerissima Serpe, Capo Plaza, Ele A e Promessa.

 

Ecco il testo di Ambra di Emis Killa e Tedua:

 

Diego, Emi, Tedua

I tuoi occhi color ambra

Luce che rimane anche se il sole cade

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare come ambra

Luce che rimane anche col temporale

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare

Occhi ambra, pupille, riscaldi la stanza

E nell'aria le scintille fanno fuoco come un killer

Sеi l'arma che mi salva, che mi scalda le mani

Sе saltano i piani, mhm (Ryan)

Il cuore broken, senza voce

Questa notte ho sette note

Suoneranno piano, forte a seconda delle colpe

Sei la luce che mi illude, ciò che sfugge io lo seguo

Sono scure le paure fra le dune del mio ego (Tedua)

Se perdonare è un male, fallo solo a metà (Solo a metà)

Se amare è un malaffare, fallo senza pietà

Quelle volte che ho sbagliato, non ho mai dimenticato

Sono memorie del passato

I tuoi occhi color ambra

Luce che rimane anche se il sole cade

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare come ambra

Luce che rimane anche col temporale

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare

Anche stanca e coi drammi resti calma e rimani

Niente cambia i tuoi tratti come ambra negli anni

E se mi guardi, vedi un demone

Ma io dentro i tuoi occhi ci rivedo me

Siamo uniti, però in gabbia (Ah) e ora il tuo viso fa male (Ah)

Chiuso in un paradiso artificiale

Ma coi colori dell'Ade

Mentre tutto cambia (Tutto cambia)

Io mi sento ancora uguale (Ah)

Perché il dolore è immortale

Fuori svanisce, ma dentro rimane

Tu sei come sabbia e scappi per mano mia

E più ti stringo forte, più tu scivoli via

E che io sia all'inferno o in camera d'albergo

Ovunque, sai, ti cerco, ti trovo e poi mi perdo

Nei tuoi occhi color ambra

Luce che rimane anche se il sole cade

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare come ambra

Luce che rimane anche col temporale

Tra le vie delle tue labbra

Solo chi ha bruciato come noi due

Si ritroverà nel mare come ambra

Ambra

Ambra

Emis Killa, l'album Musica Triste: "Oggi racconto le mie insicurezze"

A oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Effetto notte, Emis Killa è tornato con un nuovo progetto. Nel corso degli anni il rapper ha collezionato numerosi successi, ricordiamo ad esempio il joint album 17 realizzato con Jake la Furia. Tra le collaborazioni, citiamo In auto alle 6:00 con Lazza, Sexy Shop con Fedez (FOTO), Serio con Capo Plaza e Mon fre con Shiva.

Emis Killa e Lazza in carcere a Monza per parlare di musica

A ottobre Tedua ha pubblicato il suo nuovo singolo Chuniri annunciando un concerto allo stadio San Siro di Milano per il 24 giugno del prossimo anno. Nel maggio del 2026 il rapper porterà la sua musica in giro per l’Europa con sette appuntamenti in programma a Barcellona, Locarno, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Londra e infine Colonia. Tra i brani di maggior successo dell’arista ricordiamo La legge del più forte, Red Light e Beatrice con Annalisa (FOTO).

