Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato

Emis Killa ha lanciato il nuovo album Musica Triste. Oltre al duetto con Tedua, il rapper ha collaborato con Flaco G, Baby Gang, Tony Effe, Salmo, Papa V e Nerissima Serpe, Capo Plaza, Ele A e Promessa
Emis Killa (FOTO) ha pubblicato Ambra come primo singolo estratto dal suo ultimo album Musica triste uscito venerdì 5 dicembre. La canzone vanta la partecipazione di Tedua.
emis killa e tedua, è uscita la collaborazione ambra
Emis Killa e Tedua hanno unito i loro stili sulle note di Ambra, singolo contenuto nel progetto discografico Musica Triste. La canzone si muove tra ricordi nostalgici e voglia di rinascita parlando di un amore importante. Il disco presenta collaborazioni con molti altri artisti: Flaco G, Baby Gang, Tony Effe, Salmo, Papa V e Nerissima Serpe, Capo Plaza, Ele A e Promessa.
Ecco il testo di Ambra di Emis Killa e Tedua:
Diego, Emi, Tedua
I tuoi occhi color ambra
Luce che rimane anche se il sole cade
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare come ambra
Luce che rimane anche col temporale
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare
Occhi ambra, pupille, riscaldi la stanza
E nell'aria le scintille fanno fuoco come un killer
Sеi l'arma che mi salva, che mi scalda le mani
Sе saltano i piani, mhm (Ryan)
Il cuore broken, senza voce
Questa notte ho sette note
Suoneranno piano, forte a seconda delle colpe
Sei la luce che mi illude, ciò che sfugge io lo seguo
Sono scure le paure fra le dune del mio ego (Tedua)
Se perdonare è un male, fallo solo a metà (Solo a metà)
Se amare è un malaffare, fallo senza pietà
Quelle volte che ho sbagliato, non ho mai dimenticato
Sono memorie del passato
I tuoi occhi color ambra
Luce che rimane anche se il sole cade
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare come ambra
Luce che rimane anche col temporale
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare
Anche stanca e coi drammi resti calma e rimani
Niente cambia i tuoi tratti come ambra negli anni
E se mi guardi, vedi un demone
Ma io dentro i tuoi occhi ci rivedo me
Siamo uniti, però in gabbia (Ah) e ora il tuo viso fa male (Ah)
Chiuso in un paradiso artificiale
Ma coi colori dell'Ade
Mentre tutto cambia (Tutto cambia)
Io mi sento ancora uguale (Ah)
Perché il dolore è immortale
Fuori svanisce, ma dentro rimane
Tu sei come sabbia e scappi per mano mia
E più ti stringo forte, più tu scivoli via
E che io sia all'inferno o in camera d'albergo
Ovunque, sai, ti cerco, ti trovo e poi mi perdo
Nei tuoi occhi color ambra
Luce che rimane anche se il sole cade
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare come ambra
Luce che rimane anche col temporale
Tra le vie delle tue labbra
Solo chi ha bruciato come noi due
Si ritroverà nel mare come ambra
Ambra
Ambra
Approfondimento
Emis Killa, l'album Musica Triste: "Oggi racconto le mie insicurezze"
A oltre due anni di distanza dal precedente lavoro Effetto notte, Emis Killa è tornato con un nuovo progetto. Nel corso degli anni il rapper ha collezionato numerosi successi, ricordiamo ad esempio il joint album 17 realizzato con Jake la Furia. Tra le collaborazioni, citiamo In auto alle 6:00 con Lazza, Sexy Shop con Fedez (FOTO), Serio con Capo Plaza e Mon fre con Shiva.
Approfondimento
Emis Killa e Lazza in carcere a Monza per parlare di musica
A ottobre Tedua ha pubblicato il suo nuovo singolo Chuniri annunciando un concerto allo stadio San Siro di Milano per il 24 giugno del prossimo anno. Nel maggio del 2026 il rapper porterà la sua musica in giro per l’Europa con sette appuntamenti in programma a Barcellona, Locarno, Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Londra e infine Colonia. Tra i brani di maggior successo dell’arista ricordiamo La legge del più forte, Red Light e Beatrice con Annalisa (FOTO).
Emis Killa, la storia del rapper che si ritira dal Festival di Sanremo
Emiliano Rudolf Giambelli (questo il suo nome all'anagrafe) è nato a Vimercate 14 novembre 1989. Dagli esordi fino ai primi successi e all'ultimo album. Il rapper ha rinunciato al Festival di Sanremo in quanto indagato per associazione a delinquere. Sui social ha sottolineato: 'Apprendo dai giornali che sono indagato, a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale'. LA FOTOGALLERY