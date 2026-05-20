Tedua ha pubblicato il nuovo singolo Lettera a Tedua

Mercoledì 24 giugno il rapper sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. In attesa del grande appuntamento live, il 22 maggio Tedua pubblicherà il nuovo progetto Ryan Ted Mixtape
In attesa del grande appuntamento live di mercoledì 24 giugno allo stadio San Siro di Milano, il rapper ha lanciato il nuovo singolo Lettera a Tedua. Venerdì 22 maggio Tedua pubblicherà il nuovo atteso progetto Ryan Ted Mixtape contenente quindici brani.
tedua, è uscito il brano lettera a tedua
Martedì 19 maggio il rapper ha lanciato Lettera a Tedua, arrivato a circa sei mesi dal precedente singolo Chuniri. Il videoclip del brano, diretto da Simone Mariano, ha subito conquistato il pubblico collezionando più di 160.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Mercoledì 24 giugno Tedua sarà protagonista di un grande concerto sul palco dello stadio San Siro di Milano. Attese decine di migliaia di persone. Il concerto sarà l’occasione per festeggiare dieci anni di Orange County Mixtape.
Nella nuova canzone il rapper risponde ad alcune critiche ricevute nel corso della carriera riflettendo sul suo percorso artistico e sugli ultimi anni della sua vita. Ecco il testo di Lettera a Tedua:
Tedua è un meme, Tedua non sa cantare
Tedua crede di far l’intellettuale
Tedua deve tornare ai tempi di Orange County
Quando ancora cantava col cuore tra i palazzi
Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare
E quando sta sul palco per me non è normale
E Tedua non va a tempo, non ha manco il talento
Non sa che sta facendo, piace solo perché è bello
Fanculo alle sfilate, il rap commerciale
Fanculo alle ospitate nel club provinciale
Fanculo, sembri fatto di coca Tedua
Lo giuro, ti sei venduto un po’ al sistema
Non penso più a reprimere, ti do le mie liriche
Un po’ come viscere nel circo delle critiche
Io ho saltato la cena, poi ho saltato la fossa
“Chi non salta è fan di Tedua” e la mia banda non si è mossa
Ricorda che io stavo senza l’acqua calda in casa
Che se non fosse per Paolo avrei preso un’altra strada
Ogni volta sento il peso che c’è dietro a una cazzata
Sono teso, quanto ho atteso per salvarmi la giornata
Qui c’è chi non appare, chi fa musica col cuore, se rappa, se trappa, se canta
Ma tanto resta uguale per tutte quelle persone che hanno un’altra domanda beffarda
Okay avanti il prossimo disco di merda, avanti il prossimo tossico d’erba
Io posso fare il grosso con la penna se alcuni pezzi pop li ascolta anche tua drema
Mentre tutti quelli hip hop sono culto per la scena
Tedua cringe, Tedua king, ho sfilato per i brand
Prima stavo per la street e sfilavo in via di Prè
Ogni volta va così, penso che non fa per me
Ma poi scopro un nuovo mondo e non mi voglio chiudere
Hotel Costes a Parigi, dove sono il benvenuto
Ho una suite con i miei amici, non puoi darmi del venduto
Compromessi per i soldi, non sai cosa si prova
Io mantengo la famiglia, tu sei ancora un mantenuto
Mario, basta con ‘sta critica classista che manco ti giustifica
Basta far la vittima, la musica in classifica
Ma cerchi consenso nel pubblico perché tu non avevi una famiglia
Ryan Ted non c’è clessidra, sto con te tutta la vita
Ricordi la maglietta “Io odio Fabri Fibra”
E se essere me stesso è stato il mio successo
Allora sono ingenuo, ribelle, diverso
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Tedua è tra i protagonisti più amati della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante si è affermato con brani di enorme successo, tra i quali Wasabi 2.0, La legge del più forte, Vertigini, Elisir, Lo-fi for U e Red Light. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Dimmi che c’è con Thasup a Beatrice con Annalisa (FOTO) passando per Sapore con Fedez, Straniero con Massimo Pericolo e Ambra con Emis Killa. Tra i suoi album ricordiamo La Divina Commedia, certificato con ben otto dischi di platino.
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