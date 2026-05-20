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Tedua ha pubblicato il nuovo singolo Lettera a Tedua

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Mercoledì 24 giugno il rapper sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. In attesa del grande appuntamento live, il 22 maggio Tedua pubblicherà il nuovo progetto Ryan Ted Mixtape

In attesa del grande appuntamento live di mercoledì 24 giugno allo stadio San Siro di Milano, il rapper ha lanciato il nuovo singolo Lettera a Tedua. Venerdì 22 maggio Tedua pubblicherà il nuovo atteso progetto Ryan Ted Mixtape contenente quindici brani.

tedua, è uscito il brano lettera a tedua

Martedì 19 maggio il rapper ha lanciato Lettera a Tedua, arrivato a circa sei mesi dal precedente singolo Chuniri. Il videoclip del brano, diretto da Simone Mariano, ha subito conquistato il pubblico collezionando più di 160.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore. Mercoledì 24 giugno Tedua sarà protagonista di un grande concerto sul palco dello stadio San Siro di Milano. Attese decine di migliaia di persone. Il concerto sarà l’occasione per festeggiare dieci anni di Orange County Mixtape.

 

Nella nuova canzone il rapper risponde ad alcune critiche ricevute nel corso della carriera riflettendo sul suo percorso artistico e sugli ultimi anni della sua vita. Ecco il testo di Lettera a Tedua:

 

Tedua è un meme, Tedua non sa cantare

Tedua crede di far l’intellettuale

Tedua deve tornare ai tempi di Orange County

Quando ancora cantava col cuore tra i palazzi

Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare

E quando sta sul palco per me non è normale

E Tedua non va a tempo, non ha manco il talento

Non sa che sta facendo, piace solo perché è bello

Fanculo alle sfilate, il rap commerciale

Fanculo alle ospitate nel club provinciale

Fanculo, sembri fatto di coca Tedua

Lo giuro, ti sei venduto un po’ al sistema

Non penso più a reprimere, ti do le mie liriche

Un po’ come viscere nel circo delle critiche

Io ho saltato la cena, poi ho saltato la fossa

“Chi non salta è fan di Tedua” e la mia banda non si è mossa

Ricorda che io stavo senza l’acqua calda in casa

Che se non fosse per Paolo avrei preso un’altra strada

Ogni volta sento il peso che c’è dietro a una cazzata

Sono teso, quanto ho atteso per salvarmi la giornata

Qui c’è chi non appare, chi fa musica col cuore, se rappa, se trappa, se canta

Ma tanto resta uguale per tutte quelle persone che hanno un’altra domanda beffarda

Okay avanti il prossimo disco di merda, avanti il prossimo tossico d’erba

Io posso fare il grosso con la penna se alcuni pezzi pop li ascolta anche tua drema

Mentre tutti quelli hip hop sono culto per la scena

Tedua cringe, Tedua king, ho sfilato per i brand

Prima stavo per la street e sfilavo in via di Prè

Ogni volta va così, penso che non fa per me

Ma poi scopro un nuovo mondo e non mi voglio chiudere

Hotel Costes a Parigi, dove sono il benvenuto

Ho una suite con i miei amici, non puoi darmi del venduto

Compromessi per i soldi, non sai cosa si prova

Io mantengo la famiglia, tu sei ancora un mantenuto

Mario, basta con ‘sta critica classista che manco ti giustifica

Basta far la vittima, la musica in classifica

Ma cerchi consenso nel pubblico perché tu non avevi una famiglia

Ryan Ted non c’è clessidra, sto con te tutta la vita

Ricordi la maglietta “Io odio Fabri Fibra”

E se essere me stesso è stato il mio successo

Allora sono ingenuo, ribelle, diverso

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Tedua è tra i protagonisti più amati della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante si è affermato con brani di enorme successo, tra i quali Wasabi 2.0, La legge del più forte, Vertigini, Elisir, Lo-fi for U e Red LightSpazio anche a numerose collaborazioni: da Dimmi che c’è con Thasup a Beatrice con Annalisa (FOTO) passando per Sapore con Fedez, Straniero con Massimo Pericolo e Ambra con Emis Killa. Tra i suoi album ricordiamo La Divina Commedia, certificato con ben otto dischi di platino.

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