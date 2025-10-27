Tedua, il video di Chuniri anticipa un concerto a San Siro nel 2026

Attraverso il videoclip del nuovo singolo Chuniri, contenuto nel progetto Ryan Ted Mixtape, il rapper ha annunciato un concerto a San Siro per il 24 giugno 2026

È ufficialmente iniziata la nuova era discografica di Tedua. Il rapper ha pubblico il videoclip del brano Chuniri annunciando un importante appuntamento musicale: il 24 giugno allo stadio San Siro di Milano.

tedua, il 24 giugno 2026 in concerto a san siro Come recentemente rivelato attraverso il videoclip del nuovo brano Chuniri, il 24 giugno 2026 Tedua salirà sul palco dello stadio San Siro di Milano. L’artista ha annunciato l’appuntamento live mediante il filmato della canzone inclusa nel progetto Ryan Ted Mixtape. Al momento nessuna notizia ufficiale sulla data di messa in vendita dei biglietti, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscer tutti i dettagli dello show. Approfondimento Alfa, Olly, Bresh, Tedua e gli altri, è nata una nuova scuola ligure

Il 15 ottobre scorso Tedua ha festeggiato il decimo anniversario dell'uscita di Aspettando Orange County scrivendo sul suo profilo Instagram che conta più di 1.400.000 follower: “La mia vita è sempre stata un fuori programma! Come questo progetto, dove ho immortalato l’energia dei 20 anni. Sicuramente il mio preferito, certamente il motivo per cui vanto una fan base unica come la nostra”. L’artista ha aggiunto: “Per problemi di strumentali non posso metterlo su Spotify ma almeno rimarrà nei cuori di chi la musica la cerca, l’ascolta e la vive”. Approfondimento Tedua e Annalisa, è uscito il video del duetto Beatrice