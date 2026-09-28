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Morto Mighty Sparrow, il Re del calypso aveva 91 anni

Musica
©Getty

Slinger Francisco, per tutti Mighty Sparrow, si è spento dopo una breve malattia, domenica 27 settembre a New York. A darne notizia, la sua famiglia attraverso comunicato. A esprimere il proprio cordoglio anche il primo ministro della Giamaica che lo ha definito "una vera icona e leggenda della musica caraibica"

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Considerato dai più il 'Re del calypso', l'artista è morto domenica 27 settembre a New York dopo una breve malattia, aveva 91 anni. "Era un'istituzione dell'industria dell'intrattenimento, ammirato per la sua abilità e raffinatezza come cantante, autore e mentore": così la famiglia in un comunicato ha annunciato la scomparsa.

La brillante carriera del Calypso King of Kings

Classe 1935, Slinger Francisco comincia a muovere i suoi primi passi nella musica che è solo un bambino, si esibisce infatti durante il Carnevale con una steel band composta da ragazzi del suo quartiere e le sue brillanti performance lo trasformano prima in Little Sparrow e successivamente in Mighty Sparrow. Il primo vero successo arriva nel 1956 con “Jean and Dinah”. Da lì in poi la sua musica supera i confini dei Caraibi per espandersi in Nord America e in Europa.


Tra le sue hit più amate ricordiamo: “Both of Them”, “Congo Man”, “Mr. Walker”, “The Lizard” ed è del 1968 l'album "Sparrow Meets the Dragon" registrato con Byron Lee. La loro interpretazione di “Only a Fool Breaks His Own Heart” divenne un successo internazionale. 


Al centro dei brani di Slinger Francisco, temi politici e sociali, questioni razziali e di  classe. Tra gli artisti più premiati nella storia del calypso, il musicista ha conquistato  il titolo di Calypso King of Monarch di Trinidad e Tobago per otto volte e nel 1985 e nel 1988 ha vinto inoltre il titolo di Calypso King of Kings. Il mondo della musica è in lutto e si stringe ai suoi familiari tutti, che nella nota che ne annuncia la dipartita, lo hanno definito "un marito, un padre, un nonno, un bisnonno, un compagno di vita e un amico". 

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