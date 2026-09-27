Silvana Armani presenta a Milano una nuova collezione Donna che esplora una femminilità sicura e ricercata, puntando su silhouette che definiscono il corpo e su tessuti e dettagli che catturano la luce. Il marchio è in evoluzione, come prova la presenza delle farfalle tra gli accessori, ma la direzione è chiarissima. Re Giorgio riappare in passerella nella stampa pop di un bomber scintillante. In prima fila, tra gli ospiti, Levante, Celeste Della Porta e Anna Ferzetti



A cura di Vittoria Romagnuolo