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Milano Fashion Week, la sfilata di Giorgio Armani Primavera/Estate 2027. FOTO

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©Getty

Silvana Armani presenta a Milano una nuova collezione Donna che esplora una femminilità sicura e ricercata, puntando su silhouette che definiscono il corpo e su tessuti e dettagli che catturano la luce. Il marchio è in evoluzione, come prova la presenza delle farfalle tra gli accessori, ma la direzione è chiarissima. Re Giorgio riappare in passerella nella stampa pop di un bomber scintillante. In prima fila, tra gli ospiti, Levante, Celeste Della Porta e Anna Ferzetti 

A cura di Vittoria Romagnuolo

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