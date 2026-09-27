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Proteste a sostegno della Palestina, arrestato Robert Del Naja dei Massive Attack

Spettacolo
Nella foto, il musicista a Londra durante le proteste dell'11 aprile

Il frontman della band inglese Massive Attack è stato arrestato (è la seconda volta, la prima risale ad aprile per motivi analoghi) mentre protestava contro il genocidio a Gaza. L'arresto è avvenuto a seguito delle proteste a Liverpool per denunciare il divieto imposto dal Regno Unito a Palestine Action

 

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Il cantante della band inglese Massive Attack Robert Del Naja, è stato arrestato per la seconda volta, in quest'ultima occasione si trovava nella città di Liverpool per prendere parte alle proteste contro il genocidio a Gaza e denunciare il divieto imposto dal Regno Unito a Palestine Action. L'artista così come il suo gruppo non ha mai nascosto il sostegno alla causa palestinese e più volte ha aspramente criticato Israele per le operazioni a Gaza. Al momento dell'arresto si trovava insieme ai manifestanti riuniti alla vigilia della prima conferenza del Partito Laburista sotto il nuovo primo ministro Andy Burnham. Ad aprile Del Naja era stato arrestato per motivi analoghi. Nella foto in testa a questo articolo, lo vediamo a Londra mentre espone il cartello "I oppose genocide, I support Palestine Action", lo stesso che ha esibito oggi, a Liverpool.

Susan Sarandon arrestata durante le proteste contro Netanyahu all'Onu

C’era anche Susan Sarandon tra le persone arrestate dalla polizia durante le manifestazioni proPal a New York, il 24 settembre. La famosa attrice americana aveva preso parte al corteo organizzato da Jewish Voice for Peace ed è stata fermata dalle forze dell’ordine. Sono in molte le star che si sono schierate e continuano a schierasi a favore della “Palestina libera”, tra queste, di recente, Macklemore ha annunciato un tour di beneficenza che prevede tre date rispettivamente a Dublino, in Irlanda (26 ottobre), a Parigi, in Francia (29 ottobre) e a Londra, nel Regno Unito (30 ottobre). Notizia che come sappiamo è arrivata dopo l’esclusione del rapper dal Loop Tour americano di Ed Sheeran.

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