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Proteste a New York contro Netanyahu all'Onu, arrestata l’attrice Susan Sarandon

Spettacolo
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La star americana ha preso parte al corteo organizzato da Jewish Voice for Peace nel giorno in cui Netanyahu era atteso all'Assemblea generale dell’Onu. Sarandon era schierata con Darializa Avila Chevalier, una candidata Dem al Congresso, e con il consigliere comunale Chi Osséo, anche loro fermati dalle forze dell’ordine

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C’è anche Susan Sarandon tra le persone che sono state arrestate dalla polizia durante le manifestazioni proPal a New York. La famosa attrice americana ha preso parte al corteo organizzato da Jewish Voice for Peace ed è stata fermata dalle forze dell’ordine. Circa 250 persone si sono riunite oggi per le strade della città americana, due isolati a sud dal quartier generale dell'Onu, nel giorno in cui il presidente israeliano Benyamin Netanyahu era atteso all'Assemblea generale. Sarandon era schierata con Darializa Avila Chevalier, una candidata Dem al Congresso, e con il consigliere comunale Chi Osséo: anche loro sono stati presi in custodia dalla polizia. 

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