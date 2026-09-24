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Milano Fashion Week, la sfilata Max Mara per la Primavera/Estate 2027. FOTO

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©Getty

Il brand riscrive il senso dei capi da giorno su cui punta da sempre ispirandosi alle idee di praticità e stile mutuate dal guardaroba delle grandi esploratrici e pioniere dell'universo femminile del '900. Le grandi imprese di oggi sono le sfide piccole e quotidiane di donne che hanno bisogno di essere vestite in maniera adeguata al limite con un solo outfit. In prima fila, Anna Ferzetti, Kate Mara e Leighton Meester, riunita con la collega di "Gossip Girl" Kelly Rutherford

A cura di Vittoria Romagnuolo

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