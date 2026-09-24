Damiano David e Dove Cameron, il matrimonio oggi a Montalcino

Il cantante romano e l'attrice statunitense diventano marito e moglie giovedì 24 settembre nel borgo senese, con una cerimonia civile in Comune. I festeggiamenti con gli ospiti si sposteranno poi in una tenuta di lusso della Val d'Orcia, mentre i fan si chiedono se alle nozze ci saranno anche gli altri Måneskin

Damiano David e Dove Cameron convoleranno a nozze con una cerimonia blindata, giovedì 24 settembre a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia, uno dei paesaggi toscani più riconoscibili al mondo, fatto di colline, filari di cipressi e vigne da cui nasce il Brunello.

La cerimonia, con rito civile, è prevista nel pomeriggio negli spazi storici del Palazzo Comunale che si affaccia su piazza del Popolo: a unire la coppia sarà il primo cittadino Silvio Franceschelli. Lo stesso edificio, noto anche come Palazzo dei Priori, è già stato teatro di altre nozze celebri, come quelle tra Paola Turci e Francesca Pascale, oggi separate.

Nei giorni scorsi l'affissione delle pubblicazioni aveva di fatto confermato le indiscrezioni, ma su tutto il resto la coppia ha preferito non far trapelare nulla. Non si conoscono gli abiti degli sposi, né le scelte per i fiori, i nomi dei testimoni o quali amici famosi prenderanno parte alla giornata. Anche l'elenco completo degli ospiti è rimasto segreto, per tutelare il più possibile la privacy di chi partecipa.

La festa a Castiglion del Bosco e l'attesa per i Måneskin

Terminata la parte ufficiale, la celebrazione proseguirà lontano dal centro storico. Sposi e invitati dovrebbero raggiungere Castiglion del Bosco, struttura di lusso nella campagna della Val d'Orcia, una proprietà che si estende per circa duemila ettari attorno a Montalcino. Il ricevimento vero e proprio è in programma per venerdì 25 settembre. La tenuta non è nuova ad ospiti illustri: nel 2012 accolse Paul McCartney per i suoi settant'anni e nel 2017 Barack Obama, arrivato lì per una partita a golf.

L'interrogativo che da giorni anima i social, però, riguarda la band che ha portato Damiano al successo internazionale. I fan sperano di vedere alle nozze Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ma al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata sulla presenza degli ex compagni. Dopo la pausa del gruppo e l'avvio del percorso solista del frontman, una foto dei quattro di nuovo insieme sarebbe per molti il vero regalo della giornata.