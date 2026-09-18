Per il videoclip, diretto da Hannah Devries, Dove Cameron non ha scelto la capitale ma Capena, piccolo borgo in provincia di Roma . Le immagini mettono in scena, con tono affettuoso, una serie di cliché dell'Italia vista da fuori: donne affacciate ai balconi, lunghe tavolate, cibo condiviso, balli di piazza, un matrimonio e scene di vita paesana. Una lettura che ha diviso il pubblico e la stampa, tra chi l'ha trovata un omaggio scanzonato e chi vi ha visto l'ennesima cartolina stereotipata del Belpaese . Il legame con l'Italia, del resto, è anche personale: il singolo esce a poche settimane dalle nozze dell'artista con Damiano David, frontman dei Måneskin, previste per il 25 settembre. E, secondo diverse ricostruzioni, nel finale del brano si nasconderebbe un indizio: forse il titolo del futuro album.

Il testo racconta l'istante in cui ci si innamora, trasformando Roma nel simbolo di un sentimento eterno e travolgente . Tra riferimenti alla dolce vita felliniana e immagini estive, il brano dà voce al desiderio di lasciarsi andare completamente all'amore. Si tratta della prima uscita del 2026 dell'artista, dopo la serie di singoli pubblicati lo scorso anno - Too Much, French Girls, Romeo, Whatever You Like e Hello My Old Lover - portati anche sui palchi di Regno Unito e Irlanda in apertura del Radical Optimism Tour di Dua Lipa .

Sul piano musicale, When in Rome punta su un pop elegante e leggermente fuori dagli schemi , costruito attorno a un'atmosfera surreale e cinematografica. Il risultato è un brano giocoso e luminoso , in cui la voce riconoscibile dell'artista si intreccia con una produzione curata, firmata da CJ Baran, già al fianco di nomi come Marina e Carly Rae Jepsen.

Il singolo, pubblicato da Columbia Records, segna il ritorno discografico di Dove Cameron e anticipa il suo primo album in studio , aprendo una nuova fase nel percorso della cantante e attrice statunitense.

Il testo di When in Rome

I'm drunk (I'm drunk) and you're cool (And you're cool)

Jumpin', treat the fountain like a pool

Freckles (Freckles), smile lines (Smile lines)

My face showing evidence of life

You said, "What you doing, babe

For the rest of your days?"

We should fall in love when in Rome

Why don't we get married, build a home? (Ha, ha, ha)

Something in the summertime, maybe all the cherry wine

Makes me wanna take off my clothes and fall in love

When in Rome (Ha, ha, ha)

Ooh (Ha, ha, ha)

I think I love you so much, I wanna be you

Crush you into powder so that I can breathe you, ha

I think I love you so much, I wanna be you

Crush you into powder

We should fall in love when in Rome

Why don't we get married, build a home? (Ha, ha, ha)

Something in the summertime, maybe all the cherry wine

Makes me wanna take off my clothes and fall in love

When in Rome (Ha, ha, ha)

Ooh

Ooh (Ha, ha, ha)

La traduzione

Solitaria, guance rosse

La tua lingua che impara a memoria tutti i miei denti

Il mio top, i tuoi jeans

Una preghiera appesa all'albero d'ulivo

Pelle bagnata per via dei tuoi capelli nerissimi

Quando mi tocchi lì

Dovremmo innamorarci a Roma

Perché non ci sposiamo e costruiamo una casa? (Ha, ha, ha)

Qualcosa nel periodo estivo, forse tutto questo vino di ciliegie

Mi fa venire voglia di spogliarmi e innamorarmi

A Roma (Ha, ha, ha)

Sono ubriaca (Sono ubriaca) e tu sei fantastico (E tu sei fantastico)

Saltiamo, usiamo la fontana come fosse una piscina

Lentiggini (Lentiggini), rughe d'espressione (Rughe d'espressione)

Il mio viso che mostra i segni della vita

Hai detto: "Che fai, tesoro,

per il resto dei tuoi giorni?"

Dovremmo innamorarci a Roma

Perché non ci sposiamo e costruiamo una casa? (Ha, ha, ha)

Qualcosa nel periodo estivo, forse tutto questo vino di ciliege

Mi fa venire voglia di spogliarmi e innamorarmi

A Roma (Ha, ha, ha)

Ooh (Ha, ha, ha)

Penso di amarti così tanto da voler essere te

Ridurti in polvere così da poterti respirare, ah

Penso di amarti così tanto da voler essere te

Ridurti in polvere

Dovremmo innamorarci a Roma

Perché non ci sposiamo e costruiamo una casa? (Ha, ha, ha)

Qualcosa nel periodo estivo, forse tutto questo vino di ciliege

Mi fa venire voglia di spogliarmi e innamorarmi

A Roma (Ha, ha, ha)

Ooh

Ooh (Ha, ha, ha)

Il significato

Dietro l'atmosfera solare, When in Rome racconta la vertigine del momento in cui ci si innamora. Dove Cameron usa la Città Eterna come metafora di un sentimento assoluto e destinato a durare per sempre: l'amore diventa un impulso a lasciarsi andare, a rompere le regole e a vivere tutto con intensità estiva. Le immagini evocate - l'euforia quasi ebbra, il desiderio di trasgredire tuffandosi in una fontana - richiamano apertamente l'iconografia della dolce vita felliniana e, in particolare, la celebre scena di Anita Ekberg nella Fontana di Trevi. Il trasporto raccontato è talmente travolgente da sfociare in un'immagine estrema, quasi ossessiva: quella di voler trattenere per sé la persona amata a ogni costo. Nel finale, inoltre, il brano nasconderebbe un indizio, forse il titolo del prossimo album dell'artista.