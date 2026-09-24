A oltre vent’anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia, lunedì 10 maggio Hilary Duff si esibirà nel capoluogo meneghino. Nel febbraio di quest’anno l’artista ha pubblicato il nuovo album Luck... or Something contenente anche i singoli Mature e Roommates.

hilary duff, il ritorno in italia

Dopo giorni di indiscrezioni, l’artista statunitense ha ufficialmente annunciato il suo atteso ritorno in Italia. Lunedì 10 maggio 2027 Hilary Duff porterà musica ed energia sul palco dell’Unipol Dome di Milano. Grande entusiasmo da parte dei fan. La cantante ha commentato sul profilo Instagram da oltre ventotto milioni di follower: “Grazie per tutto l'affetto e l'entusiasmo di stamattina! I video delle vostre reazioni mi rallegrano la giornata”.

Stando a quanto comunicato, l'evento potrà contare sulla presenza di Rebecca Black nel ruolo di special guest. L'artista ha recentemente pubblicato il nuovo album Age of the Exhibitionist raccontando: "Non riesco a trovare le parole per esprimere le emozioni che provo nell'avere questo album tra le mani. Il mio esibizionismo è nella mia verità e oggi mi sento più vulnerabile che mai. Ho stretto questo album al mio cuore per un anno e mezzo". Secondo quanto dichiarato dal profilo Instagram di Live Nation Italia, la vendita generale dei biglietti del concerto partirà venerdì 2 ottobre alle ore 10.00. Questi tutti i dettagli per l'acquisto:

con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard dalle ore 10:00 di martedì 29 settembre su priceless.com/music

in prevendita per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 1 ottobre

in vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 2 ottobre su livenation.it