Wake Up!, Hilary Duff è tornata. E con lei anche Lizzie McGuire

L’annuncio di nuovi brani e un album, Luck…or something, in arrivo il 20 febbraio. Un breve tour con una sola tappa in Europa. La consapevolezza che il tempo è trascorso, ma anche che alcune canzoni resteranno sempre. La voglia di rimettersi in gioco, senza paura, e il "debutto" di Lizzie McGuire: siamo stati a Londra per vedere il primo show di Hilary Duff a quasi dieci anni di distanza dal suo ultimo concerto. Il suo pop? Vivo e forte, oggi più che mai.

Appena arrivo a 02 Shepherd’s Bush Empire, sala concerti dove Hilary Duff torna ufficialmente dal vivo a quasi dieci anni dal suo ultimo concerto, osservo con attenzione chi sono le persone che, diligentemente, attendono in fila. Tante, e tutte diverse. Adulte. Nessun genitore che accompagna figli piccoli, o viceversa, come è spesso accaduto in altri concerti. Ma tanti amici, di generazioni diverse, pronti a tornare un po’ indietro nel tempo e rivivere anche emozioni del passato, senza cadere nel limbo della nostalgia che, in momenti come questo, è piuttosto semplice. Dietro di me sento due ragazze immaginare la scaletta, davanti al box office trovo un signore che prova ad acquistare biglietti per poi rivederli, ma senza successo. Sì: è un concerto che non si può perdere: entrare e risentire cantare l’attrice e popstar texana, prima vera teen idol nata con Disney Channel e diventata famosa con la serie Lizzie McGuire negli anni Duemila, sulla carta sembra già un’esperienza imperdibile.

Hilary Duff, tra passato e presente

Appena entrata chiacchiero con una ragazza spagnola che, ancor prima di iniziare, già mi dice che piangerà se Hilary Duff farà due brani specifici, i suoi preferiti. E che hanno segnato un periodo della sua vita. Anch’io, se ci penso, ho la mia canzone speciale, e che mi ha accompagnato in una delle fasi più belle e intense degli ultimi anni: non so nemmeno quante volte ho ascoltato Come Clean mentre, da Strathmore Drive, camminavo per arrivare a lezione, a UCLA. Sì, sono trascorsi alcuni anni, ma quei momenti no, non si scordano. Magari non piangerò sentendo questa canzone, ma forse mi farò una bella risata ripensando a quel periodo. Spoiler: è andata proprio così.

"Wake Up" dà inizio al concerto

Non c’è tempo di crogiolarsi nei ricordi, perché Hilary è qui: alle 20.30 le luci si spengono, e lo show inizia. Le prime note che si sentono sono quelle di Wake Up: la sala esplode, Hilary scende da una scala e comincia un viaggio tra le sue canzoni-simbolo che, nonostante l’età, sono invecchiate benissimo. O meglio: sono migliorate nel tempo, proprio come accade al pop ben fatto. Il tempo scorre, cambiano le persone e le loro esigenze, ma Hilary Duff e il suo pop sono sempre una buona idea. Lei è visibilmente emozionata, e lo dice nel corso dello spettacolo, uno show semplice ma efficace, con tutto ciò che serve: una band, le giuste canzoni e i giusti spazi in cui dialogare con il pubblico, i momenti perfetti per capire che sta succedendo veramente.