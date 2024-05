Hillary Duff è diventata mamma per la quarta volta, l'annuncio social

Hilary Duff ha aggiunto: “Da mesi sognavo di tenerti tra le braccia e gli ultimi cinque giorni in cui ho iniziato a conoscerti, ti ho guardata e ho sentito il tuo odore sono stati momenti di pura magia. Ti amiamo tutti come se fossi qui da sempre”.

Fiocco azzurro per l’attrice, cantante e modella. Venerdì 3 maggio Hilary Duff ha dato alla luce Townes Meadow Bair , come annunciato in un post condiviso sul suo profilo Instagram da oltre ventisei milioni di follower. L’attrice ha scherzosamente scritto: “Ora sappiamo perché ci ha fatto aspettare così tanto. Stava perfezionando queste guance”.

Hilary Duff è tra i volti più noti di Hollywood. Divenuta celebre con la serie tv Lizzie McGuire, l’attrice ha successivamente spaziato tra piccolo e grande schermo affacciandosi anche nel mondo della musica pop, di cui è divenuta un’importante protagonista. Tra le sue canzoni più celebri troviamo Come Clean, Wake Up, Beat of My Heart, With Love, Stranger e Sparks.