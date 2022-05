Hilary Duff posa senza veli per la copertina di Women’s Health

Hilary Duff ha posato senza veli per la copertina di Women’s Health, mostrandosi nuda a pochi mesi di distanza dalla sua ultima gravidanza. “È stato spaventoso…sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!”, ha scritto l’attrice e cantante nella didascalia a corredo dell'immagine di copertina, condividendola su Instagram assieme ad altre foto della rivista. È la primissima volta che la star accetta di posare nuda, e il fatto che questo gesto arrivi a pochi mesi di distanza dal parto rende questa cover ancora più bella. Nonostante la sua silhouette attuale sia comunque non lontana dai canoni che passerelle, red carpet e piccolo/grande schermo impongono, il fatto di posare in un momento in cui una donna è così vulnerabile, ossia il periodo del post partum, è importante sotto molti punti di vista. Potete guardare la copertina di Women’s Health nel post condiviso da Hilary Duff su Instagram, che trovate in fondo a questo articolo.

Che sia il mirabile obiettivo della fotografa Midenge o meno, fatto sta che queste immagini sono bellissime e mostrano una donna meravigliosa, proprio perché sembra sentirsi totalmente a suo agio con il nudo (come lei stessa ha confessato parlando dello shooting). “Mi sentivo forte e bella e ridevo molto entrando in alcune di queste pose senza i miei mom jeans a vita alta e oversize, ciò che indosso normalmente”, scrive Hilary Duff nella didascalia del suo post. “Grazie a tutti coloro che hanno normalizzato questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore”.

Una star che finalmente è riuscita ad amarsi

Nelle pagine interne del magazine Women’s Health Hilary Duff si mette a nudo. Non ci riferiamo soltanto alle foto in cui compare senza veli: l’artista si mette a nudo confessandosi e raccontandosi nel profondo.

Nell'intervista che ha rilasciato alla rivista, l'attrice e cantante rivela che solo ora, all'età di 34 anni e dopo essere diventata madre di tre figli, finalmente si ama davvero.

“Sono orgogliosa del mio corpo. Sono orgogliosa che abbia messo al mondo tre figli per me. Sono arrivata a un punto di essere in pace con i cambiamenti che il mio corpo ha subito”, ha raccontato Hilary Duff.

“Penso che a 34 anni ho appena guadagnato molto rispetto per il mio corpo. Mi ha portato in tutti i posti in cui dovevo andare, mi ha aiutato a costruire una bella famiglia”, aggiunge.



Di fatto la star statunitense si unisce al coro del body positive, il movimento sociale che vuole mettere in evidenza corpi non convenzionali e solitamente mal rappresentati dai media. Ma in realtà tutti gli scatti che Hilary Duff condivide su Instagram, le foto vergate Women’s Health insomma, non sembrerebbero mettere in evidenza corpi non convenzionali e solitamente mal rappresentati, anzi… In ogni immagine il corpo di Hilary Duff è privo di qualsivoglia imperfezione. C'è da prendere una lente di ingrandimento per trovare qualche smagliatura o qualche rotolino in più.

Però se Hilary Duff non si sente in forma smagliante, rispettiamo il suo disagio e quindi la ammettiamo nel coro del body positive. Anche se immagini del genere, proposte come scatti di corpi non convenzionali e quindi che vorrebbero essere rivoluzionari, lontani da quello che le passerelle e lo spettacolo si aspetterebbero, potrebbero avere un effetto boomerang non positivo: ci potrebbero essere donne reduci da un parto che, nel vedere che Hilary Duff si sente poco in forma su quella copertina, non la prenderebbero benissimo… Ma comunque a questa diva va oggi il merito di essersi aperta sulle sue paure e insicurezze, questo è inopinabile.