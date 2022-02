How I Met Your Father, rinnovata la serie con Hilary Duff

Come riportato dal magazine Deadline, How I Met Your Father avrà una seconda stagione

Deadline ha rilanciato la notizia del rinnovo di How I Met Your Father per una seconda stagione composta da ben v enti episodi , protagonista Hilary Duff ( FOTO ) coinvolta anche in qualità di produttrice.

Jordan Helman, Head of Scripted Content Hulu Originals, ha commentato la notizia dichiarando: “La visione ispirata di Isaac ed Elizabeth per How I Met Your Father si è dimostrata un vero appuntamento di visione per i fan che non ne hanno potuto fare a meno di settimana in settimana”.