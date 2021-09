How I Met Your Father, iniziate le riprese della serie con Hilary Duff

A distanza di circa sei anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di How I Met Your Mother, la notizia della realizzazione dello spin-off con Hilary Duff ha immediatamente entusiasmato il pubblico.

Poco fa il profilo della produzione ha pubblicato quattro scatti confermando l’inizio delle riprese. Le immagini hanno subito incuriosito i fan tanto da contare al momento più di 2.900 like e oltre 900 retweet; a questo punto, non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Per quanto riguarda invece le sette note, tra i singoli più amati di Hilary Duff troviamo sicuramente Come Clean, Wake Up, Beat of My Heart, With Love, All About You e Sparks.