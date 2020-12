Lizzie McGuire, Hilary Duff annuncia la cancellazione del reboot

Hilary Duff: “Lei ha avuto un impatto così duraturo su tantissime persone”

approfondimento

Hilary Duff è incinta del terzo figlio, il secondo dal marito Matthew

È il 12 gennaio 2001 quando Lizzie McGuire fa il suo debutto, da lì a breve la serie si sarebbe imposta come un fenomeno mediatico di portata mondale.

I trentuno episodi della prima stagione fanno immediatamente centro nel cuore del pubblico lanciando anche la carriera d Hilary Duff (FOTO), oggi una delle artiste più popolari di Hollywood tra produzioni cinematografiche e progetti discografici.

Poche ore fa Hilary Duff, classe 1987, ha condiviso un sentito messaggio con i fan attraverso il suo profilo Instagram che conta più di sedici milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

L’attrice e popstar ha annunciato la cancellazione del reboot, questo l’incipit del suo messaggio: “Sono stata così onorata nella vita di aver potuto interpretare il personaggio di Lizzie. Lei ha avuto un impatto così duraturo su tantissime persone, compresa me. Vedere la fedeltà e l’amore dei fan per lei, ancora oggi, significa davvero tanto per me. So gli sforzi e le conversazioni per cercare di realizzare il reboot ma, tristemente e nonostante il grande impegno di tutti, non si farà”.