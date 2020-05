Una scatenata dozzina: il cast si riunisce per un video imperdibile

Le reunion più celebri delle ultime settimane

In queste settimane abbiamo assistito a numerose reunion, tra le quali anche quella dei Take That che questa sera si esibiranno in un concerto in diretta streaming.

In primis, abbiamo visto Fran Drescher e il cast della celebre serie televisiva La Tata, poi è stata la volta di Melissa Joan Hart (FOTO) che ha riunito gli attori principali dell’indimenticabile Sabrina, vita da strega e infine il cast di Teen Wolf che si ritroverà virtualmente a distanza di nove anni dalla messa in onda del primo episodio