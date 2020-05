Gli anni ’90 non sono mai stati così vicini. I Take That sono pronti per l’attesa reunion che vedrà protagonisti Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald. Appuntamento in streaming il 29 maggio

L’attesa è ormai alle stelle. Venerdì 29 maggio i Take That si riuniranno virtualmente per un concerto in streaming raccogliendo fondi per la battaglia contro il Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Take That: il successo dei cinque ragazzi

Cinque ragazzi che hanno rivoluzionato la musica dando il via all’ondata di britpop che dagli anni ’90 non ha mai smesso di dominare le classifiche di tutto il mondo. I Take That sono una delle formazioni più rivoluzionarie e amate dal pubblico a livello internazionale.

La loro carriera inizia il 12 luglio 1991 con l’uscita del singolo d’esordio Do What U Like, il resto è storia. La grande affermazione mediatica arriva nell’estate del 1993 quando il brano Pray, secondo estratto dall’album Evrything Changes, si rivela un successo straordinario diventando il primo singolo dei dodici complessivi della band a raggiungere la prima posizione nella chart del Regno Unito. La canzone rimane stabile in vetta per ben quattro settimane venendo più di 430.000 copie in patria e conquistando anche due prestigiosi riconoscimenti ai BRIT Awards: British Single of the Year e British Video of the Year.

Negli anni successivi i Take That continuano la loro corsa inarrestabile nell’Olimpo della musica regalando brani iconici come Back for Good e Sure e dando vita a una sfida musicale con i Backstreet Boys, diretti rivali proveniente dagli Stati Uniti d’America.