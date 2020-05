Backstreet Boys vs Take That, Chiara Piotto sceglie i Backstreet Boys

Le due storiche boy band generano divisione: non si può amare entrambe. E' una questione generazionale, che ci polarizza toccando le corde del "nostalcismo"

Francesca Baraghini sceglie i Take That Tra i Backstreet Boys e i Take That scelgo i primi perché abbiamo la stessa età: il loro gruppo è nato 27 anni fa. Nel ’93 erano cinque adolescenti carucci lanciati verso l’incertezza, abbracciati come li vediamo in una foto condivisa dalla boy band per festeggiare “il compleanno”.

Backstreet Boys, un simbolo generazionale approfondimento Le boyband più famose degli anni 90 Da ragazzina avevo le loro facce incollate all’anta dell’armadio, prima che fossero soppiantati dai Blue. Allora comprare Cioè regalava due grandi gioie: le collanine girocollo elastiche (che avrei scoperto chiamarsi “chocker”) e le foto adesive della copertina. Per noi nate negli anni ’90 Nick Carter è stato un comune oggetto di arredo. Le più originali sceglievano Kevin, o Brian. Howie o A.J. no, non li appendeva nessuno all’armadio. O almeno, nessuno che io conoscessi. Eravamo tutte omologate, sui Backstreet Boys: ci facevano sentire unite in un periodo – le scuole medie – in cui avevamo già troppi dubbi esistenziali per pensare a come distinguerci. È per i Backstreet Boys che abbiamo accettato di mesharci i capelli con bande di biondo ossigenato. È per loro che qualcuno si è tagliato la frangia a “tendina”, sperando di assumere ai nostri occhi le sembianze di un Nick di provincia.