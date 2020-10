Hilary Duff è incinta del terzo figlio, il secondo dal marito Matthew

Hilary Duff e la gravidanza

approfondimento

Non si sa ancora come Hilary deciderà di partorire, questa volta. In occasione della nascita di Banks l'attrice aveva dichiarato, in un’intervista con il dottor Elliot Berlin nel podcast “Informed Pregnancy”: “Sapevo di non volere un parto con epidurale in ospedale, come ho fatto con Luca. Ero nel mio primo trimestre e decisi che volevo un’esperienza diversa rispetto al primo parto, sono più grande adesso e la maternità mi piace molto, non pensavo che potesse essere un’esperienza così bella e piena di felicità. Così decisi che volevo far nascere mia figlia in casa. Matthew è stato fantastico, mi ha detto che si sarebbe informato facendo qualche ricerca ma che mi avrebbe supportato. Durante il parto è stato fantastico e molto calmo… le contrazioni sono iniziate in piena notte, ho chiamato mia sorella Haylie e mia mamma Susan che si sono occupate di mio figlio Luca mentre Matthew stava con me. Ho pianto di gioia quando mi hanno detto che mancava solo l’ultima spinta per farla uscire, inizialmente ero un po’ spaventata all’idea di un parto naturale in casa, ma quando mi metto in testa una cosa trovo una forza incedibile dentro di me… adesso dopo averlo fatto mi sento una donna ancora più forte”.