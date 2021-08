Hilary Duff positiva alla variante Delta del Covid: le sue parole

L’attrice Hilary Duff, durante le riprese della serie spin-off “How I Met Your Father”, avrebbe contratto la variante Delta del Covid-19 . L’annuncio, arrivato sul suo profilo ufficiale Instagram (da 18,2 milioni di follower) in concomitanza con la fine delle riprese della nuova serie, ha spiazzato i suoi fan. La bella e talentuosa artista ha poi tranquillizzato tutti, spiegando nelle stories di essere comunque felice di aver scelto di vaccinarsi e che proprio il vaccino le avrebbe evitato il ricovero.

Hilary Duff nella serie “How I Met Your Father”

La piccola stella dell’Universo Disney è cresciuta e agli impegni familiari riesce a conciliare una carriera professionale di tutto rispetto. L’attrice sarà infatti la protagonista della serie spin-off How I Met Your Father, le cui riprese sono da poco terminate.

Dopo il naufragio di “How I Met Your Dad”, che avrebbe dovuto avere come interprete principale Greta Gerwig, la Hulu aveva deciso di mettere in cantiere la produzione di 10 episodi, per raccontare la celebre storia dal punto di vista della mamma, Sophie.

Nel cast, oltre a Hilary Duff, figurano Chris Lowell (Jesse), Francia Raisa (Valentina), Tien Tran (Ellen), Suraj Sharma (Sid) e Tom Ainsley (Charlie).