Hilary Duff è incinta, in arrivo il quarto figlio

L’attrice e cantante allargherà ulteriormente la famiglia. La dolce notizia è stata data tramite due foto pubblicate su Instagram

Cicogna in arrivo per Hilary Duff (FOTO). L’attrice e cantante statunitense ha annunciato di essere in dolce attesa con un divertente scatto condiviso su Instagram: “Sorpresa!”.

hilary duff, quarto figlio in arrivo Natale nel segno della massima gioia per uno dei volti più amati di Hollywood. Hilary Duff e Matthew Koma diventeranno nuovamente genitori, terzo figlio insieme e quarto per la protagonista della serie tv Lizzie McGuire. L’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre ventisei milioni di follower. Hilary Duff ha condiviso due foto ritraenti la sua famiglia scrivendo scherzosamente: “Sorpresa, sorpresa!”. Numerose colleghe hanno lasciato messaggi di congratulazioni, tra queste Elle Fanning e Ashley Benson. L'artista è diventata mamma per la prima volta nel 2012 dando alla luce Luca Cruz, nato dalla storia d’amore con Mike Comrie. Nel 2018 e nel 2021 l’attrice e Matthew Koma sono diventati genitori delle bambine Banks Violet e Mae James. Nessuna notizia sul sesso del nascituro. approfondimento Hilary Duff posa senza veli per la copertina di Women’s Health

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilary Duff (@hilaryduff) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La carriera di Hilary Duff ha avuto inizio con la serie tv Lizzie Mc Guire che le ha regalato grande popolarità segnando un’epoca del piccolo schermo. A seguire l’attrice ha recitato in vari film come Una scatenata dozzina, A Cinderella Story e Material Girls. approfondimento Hilary Duff è diventata mamma per la terza volta

Spazio anche alla carriera da cantante, tra gli album più apprezzati Metamorphosis, Hilary Duff e Dignity. Tra i singoli non possiamo non citare Come Clean, Wake Up, With Love, Stranger e Sparks. approfondimento Da Chiara Ferragni a Ludovica Valli, tutti i look delle neomamme vip

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie