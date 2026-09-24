X Factor 2026, stasera terzo e ultimo appuntamento con le Auditions

Si chiude la fase di Auditions, stasera davanti al tavolo della giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sfila l’ultimo gruppo di artisti che aspirano ad essere tra i 12 protagonisti di quest’anno nello show Sky Original prodotto da Fremantle
Si chiude la fase di Auditions di X Factor 2026 (LO SPECIALE): giovedì 24 settembre, su Sky e in streaming su NOW, davanti al tavolo della giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sfila l’ultimo gruppo di artisti che aspirano ad essere tra i 12 protagonisti di quest’anno nello show Sky Original prodotto da Fremantle.
Alla conduttrice Giorgia il compito di tenere le redini anche in questo ultimo capitolo nella prima fase di selezione: nuovi talenti arriveranno sul palco dell’Allianz Cloud per farsi conoscere dai giudici sia tramite la propria voce sia, soprattutto, con la loro musica e il loro talento. L’obiettivo è sempre quello: conquistare almeno 3 sì per poter mettere in tasca il passaggio allo step successivo, quello dei Bootcamp. E anche questa settimana il quartetto al tavolo incontrerà artisti e cantautori sorprendenti e dalle capacità già evidenti, ragazzi che vengono a X Factor per mettersi alla prova, magari alla primissima esperienza sul palco, oppure performer più singolari e imprevedibili capaci di scatenare il confronto tra i giudici. Proposte eterogenee, originali e sempre diverse tra loro, tra le quali ciascuno dei quattro è chiamato a capire in pochi minuti se c’è un “X Factor” con cui lavorare e sul quale costruire un percorso assieme, provando a immaginare fin da ora e definire i propri obiettivi e le proprie strategie.
Nel backstage, a incoraggiare gli artisti prima del loro ingresso sul palco e a riaccoglierli un attimo dopo il verdetto dei giudici, ma anche ad affiancare amici e parenti spesso più in ansia degli stessi artisti, la padrona di casa Giorgia, che al termine della lunga sfilata di aspiranti concorrenti proclamerà conclusa la fase di Auditions.
I prossimi step
Come detto, anche in quest’ultima tornata iniziale di casting per passare il turno sarà necessario convincere il quartetto o perlomeno conquistare almeno tre sì: solo chi ci riuscirà avrà la possibilità di esibirsi nuovamente nel corso dei Bootcamp, il secondo step delle selezioni in arrivo nei prossimi due giovedì, 1° e 8 ottobre, sempresu Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo). Una volta completati anche i Bootcamp arriverà poi lo scoglio decisivo, le Last Call che – tramite il tesissimo ed elettrizzante meccanismo delle sedie da riempire tra uno switch e l’altro – definiranno i 12 concorrenti ufficiali di quest’anno divisi nei quattro terzetti, uno per ogni giudice. Saranno loro i protagonisti assoluti di #XF2026 che animeranno i Live Show, in arrivo da giovedì 22 ottobre.
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PARTNER
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2026:
Kiko Milano, Beauty Partner; Škoda, Automotive Partner; gli Official Partner MediaWorld, Isybank, Caffè Borbone, Old Wild West, Esselunga, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Alfaparf Milano, Medici Senza Frontiere.
MEDIA PARTNER
RTL 102.5; Urban Vision Group; Rolling Stone Italia; TV Sorrisi e Canzoni; Vanity Fair Italia; Billboard Italia; Spotify; Webboh.
Si ringrazia per la collaborazione Warner Music Italy.
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I giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani hanno ascoltato altri nuovi aspiranti concorrenti. Dal 'country brianzolo' al musical, la musica è stata ancora una volta protagonista . XF2026 ti aspetta tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW