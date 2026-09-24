X Factor 2026, stasera terzo e ultimo appuntamento con le Auditions

Si chiude la fase di Auditions di X Factor 2026 (LO SPECIALE): giovedì 24 settembre, su Sky e in streaming su NOW, davanti al tavolo della giuria composta da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sfila l’ultimo gruppo di artisti che aspirano ad essere tra i 12 protagonisti di quest’anno nello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Alla conduttrice Giorgia il compito di tenere le redini anche in questo ultimo capitolo nella prima fase di selezione: nuovi talenti arriveranno sul palco dell’Allianz Cloud per farsi conoscere dai giudici sia tramite la propria voce sia, soprattutto, con la loro musica e il loro talento. L’obiettivo è sempre quello: conquistare almeno 3 sì per poter mettere in tasca il passaggio allo step successivo, quello dei Bootcamp. E anche questa settimana il quartetto al tavolo incontrerà artisti e cantautori sorprendenti e dalle capacità già evidenti, ragazzi che vengono a X Factor per mettersi alla prova, magari alla primissima esperienza sul palco, oppure performer più singolari e imprevedibili capaci di scatenare il confronto tra i giudici. Proposte eterogenee, originali e sempre diverse tra loro, tra le quali ciascuno dei quattro è chiamato a capire in pochi minuti se c’è un “X Factor” con cui lavorare e sul quale costruire un percorso assieme, provando a immaginare fin da ora e definire i propri obiettivi e le proprie strategie.