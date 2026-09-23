Ozzy Osbourne e Black Sabbath, il film del concerto finale arriva al cinema a ottobreMusica
Il concerto che ha segnato l’addio del "Principe delle Tenebre" al pubblico diventa un film per il cinema, che arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 28 ottobre 2026, portando sul grande schermo l’ultimo live della leggenda dell’heavy metal e dei Black Sabbath
Ozzy Osbourne e Black Sabbath rivivono sul grande schermo grazie al concerto d’addio, che diventa finalmente un film e arriva al cinema dal 28 ottobre 2026.
Il concerto che ha segnato l’addio del cosiddetto "Principe delle Tenebre" al pubblico diventa un film per il cinema intitolato Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning. Un titolo attesissimo che farà tornare sul grande schermo l’ultimo live della leggenda dell’heavy metal e dei Black Sabbath.
L’evento si è svolto il 5 luglio 2025 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra, città natale dei Black Sabbath. Per Ozzy Osbourne è stata un’occasione speciale: oltre a esibirsi con un set solista, il cantante è tornato sul palco insieme ai membri originali della band, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, per la prima volta dopo vent’anni.
Il concerto è stato anche l’ultimo grande saluto di Osbourne ai suoi fan. Il cantante è morto il 22 luglio 2025, poche settimane dopo l’evento.
Una serata con le grandi band del rock
Sul palco, assieme a Ozzy e ai Black Sabbath, si sono alternati numerosi artisti della scena metal e rock internazionale. Tra gli altri, David Draiman dei Disturbed, gli Halestorm, Travis Barker, Steven Tyler degli Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool e Alice in Chains.
Alla serata hanno assistito 42mila persone direttamente dagli spalti del Villa Park, mentre altre tre milioni hanno seguito l’evento attraverso la diretta streaming a pagamento.
Il desiderio di Ozzy
A raccontare l’origine del progetto è stata Sharon Osbourne, moglie e manager del cantante. L’idea del concerto, ha spiegato, è nata da una domanda rivolta direttamente a Ozzy: cosa avrebbe voluto davvero fare.
La risposta era legata al desiderio di tornare sul palco per salutare il pubblico. L’obiettivo era dire addio ai fan e ringraziarli dopo una carriera lunga decenni.
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Il film
La versione cinematografica del concerto, intitolata Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, è diretta da Ben Wainwright-Pearce, che ha curato anche il montaggio di Taylor Swift: The Eras Tour. La promessa della produzione è quella di offrire un’esperienza audiovisiva immersiva, trasformando l’ultimo appuntamento live di Ozzy e Black Sabbath in un evento destinato alle sale.
Il concerto originale era stato diretto da Tim van Someren, mentre la produzione del film è affidata a Mercury Studios. La distribuzione internazionale è curata da Trafalgar Releasing.
I biglietti per Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning saranno disponibili da domani, giovedì 24 settembre 2026, attraverso il sito ufficiale del progetto. Back to the Beginning diventa così il documento cinematografico dell’ultimo capitolo della carriera di Ozzy Osbourne e dell’ultimo concerto dei Black Sabbath.
Aspettando l'arrivo della pellicola nei cinema, potete guardare il trailer ufficiale di Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
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Il cantante e compositore britannico era soprannominato il “padrino dell’heavy Metal”. Per la sua musica e il suo carisma sul palcoscenico, era considerato un innovatore e uno dei padri fondatori del genere. In carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi da solista in tutto il mondo, cifra che sale a circa 100 milioni in totale contando anche gli album col gruppo Black Sabbath