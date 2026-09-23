Il concerto che ha segnato l’addio del "Principe delle Tenebre" al pubblico diventa un film per il cinema, che arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 28 ottobre 2026, portando sul grande schermo l’ultimo live della leggenda dell’heavy metal e dei Black Sabbath Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ozzy Osbourne e Black Sabbath rivivono sul grande schermo grazie al concerto d’addio, che diventa finalmente un film e arriva al cinema dal 28 ottobre 2026. Il concerto che ha segnato l’addio del cosiddetto "Principe delle Tenebre" al pubblico diventa un film per il cinema intitolato Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning. Un titolo attesissimo che farà tornare sul grande schermo l’ultimo live della leggenda dell’heavy metal e dei Black Sabbath. L’evento si è svolto il 5 luglio 2025 al Villa Park di Birmingham, in Inghilterra, città natale dei Black Sabbath. Per Ozzy Osbourne è stata un’occasione speciale: oltre a esibirsi con un set solista, il cantante è tornato sul palco insieme ai membri originali della band, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, per la prima volta dopo vent’anni. Il concerto è stato anche l’ultimo grande saluto di Osbourne ai suoi fan. Il cantante è morto il 22 luglio 2025, poche settimane dopo l’evento.

Una serata con le grandi band del rock Sul palco, assieme a Ozzy e ai Black Sabbath, si sono alternati numerosi artisti della scena metal e rock internazionale. Tra gli altri, David Draiman dei Disturbed, gli Halestorm, Travis Barker, Steven Tyler degli Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool e Alice in Chains. Alla serata hanno assistito 42mila persone direttamente dagli spalti del Villa Park, mentre altre tre milioni hanno seguito l’evento attraverso la diretta streaming a pagamento. Il desiderio di Ozzy A raccontare l’origine del progetto è stata Sharon Osbourne, moglie e manager del cantante. L’idea del concerto, ha spiegato, è nata da una domanda rivolta direttamente a Ozzy: cosa avrebbe voluto davvero fare. La risposta era legata al desiderio di tornare sul palco per salutare il pubblico. L’obiettivo era dire addio ai fan e ringraziarli dopo una carriera lunga decenni. Approfondimento Ozzy Osbourne, certificato di morte smentisce teoria su eutanasia