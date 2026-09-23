Oscar 2027, L'Estranea di Strippoli designato a rappresentare l'Italia

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Oscar 2027, il film L'Estranea di Paolo Strippoli designato a rappresentare l'Italia

Cinema

"L'Estranea" di Paolo Strippoli concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027

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Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril, Niccolò Vivarelli ha votato "L'Estranea" di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99° edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award.

La motivazione

E' stato selezionato L'estranea di Paolo Strippoli "perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore - si legge nella motivazione - che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale". "L'Estranea" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Approfondimento

L’Estranea di Paolo Strippoli, la recensione del film a Venezia 83

La trama

L’estranea racconta la storia di Anna Colonna, che si presenta all’improvviso a casa della figlia Alice per raccontarle la verità sulla loro famiglia. La loro vicenda è segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito a lungo torna così a reclamare il suo prezzo. Il racconto si sviluppa tra il presente, durante una tempesta, e le estati del passato in cui la famiglia Colonna sembrava ancora invincibile.

Approfondimento

L'estranea, tutto sul film di Paolo Strippoli in concorso a Venezia

La scheda del film presentato alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Titolo: L’Estranea (The Spiral)
Regia: Paolo Strippoli
Sceneggiatura: Paolo Strippoli, Salvatore De Chirico
Interpreti: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi
Musiche originali: ROB
Fotografia: Cristiano Di Nicola
Produzione: Propaganda Italia, Rai Cinema, Dinamo Film, Kazak Productions, Tarantula
Coproduzione: Italia, Francia, Belgio
Durata: 115 minuti
Distribuzione: 01 Distribution
Uscita italiana: 8 ottobre 2026

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