Oscar 2027, L'Estranea di Strippoli designato a rappresentare l'Italia

La motivazione

E' stato selezionato L'estranea di Paolo Strippoli "perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore - si legge nella motivazione - che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale". "L'Estranea" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.