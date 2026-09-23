Oscar 2027, L'Estranea di Strippoli designato a rappresentare l'Italia

"L'Estranea" di Paolo Strippoli concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027
Il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall'Anica su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D'Eril, Niccolò Vivarelli ha votato "L'Estranea" di Paolo Strippoli quale film che rappresenterà l'Italia alla 99° edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award.
La motivazione
E' stato selezionato L'estranea di Paolo Strippoli "perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore - si legge nella motivazione - che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale". "L'Estranea" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre 2026. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 21 gennaio 2027, mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.
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La trama
L’estranea racconta la storia di Anna Colonna, che si presenta all’improvviso a casa della figlia Alice per raccontarle la verità sulla loro famiglia. La loro vicenda è segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito a lungo torna così a reclamare il suo prezzo. Il racconto si sviluppa tra il presente, durante una tempesta, e le estati del passato in cui la famiglia Colonna sembrava ancora invincibile.
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La scheda del film presentato alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Titolo: L’Estranea (The Spiral)
Regia: Paolo Strippoli
Sceneggiatura: Paolo Strippoli, Salvatore De Chirico
Interpreti: Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi
Musiche originali: ROB
Fotografia: Cristiano Di Nicola
Produzione: Propaganda Italia, Rai Cinema, Dinamo Film, Kazak Productions, Tarantula
Coproduzione: Italia, Francia, Belgio
Durata: 115 minuti
Distribuzione: 01 Distribution
Uscita italiana: 8 ottobre 2026