Alla serata BAFTA Life in Pictures, il divo di Hollywood ha dedicato oltre sei minuti alla difesa del lavoro umano nella settima arte, parlando del rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia, artigianato ed esperienza in sala

Alla serata BAFTA "Life in Pictures" svoltasi a Londra il 21 settembre, Tom Cruise ha dedicato oltre sei minuti alla difesa del lavoro umano nel cinema, parlando del rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia, artigianato ed esperienza in sala.

Il divo ha preso la parola e ha monologato per parecchi minuti su un tema che è uno di quelli destinati a dividere il mondo del cinema: l’intelligenza artificiale. Durante l’evento londinese, l’attore ha risposto alla domanda sull’impatto dell’IA sull’industria cinematografica con un lungo intervento dedicato soprattutto al valore della creatività e del lavoro umano. Un discorso appassionato che ha ottenuto anche gli applausi spontanei del pubblico.

"Non c’è niente come l’essere umano", ha dichiarato senza se e senza ma Cruise.

A porre ala star americana la cosiddetta "domanda sull’IA" (che ormai è d'obbligo) è stata la conduttrice Edith Bowman, nel corso dell’incontro organizzato da BAFTA per ripercorrere la carriera dell’attore. La risposta di Cruise è partita da una frase netta: "There is nothing like human", ovvero "Non c’è niente come l’essere umano".

Da lì l’attore ha sviluppato un intervento di oltre sei minuti nel quale ha parlato del valore dell'artigianato cinematografico e dell'esperienza collettiva della visione in sala. Cruise non si è soffermato direttamente sui possibili aspetti negativi dell'intelligenza artificiale, ma ha insistito sull'importanza delle persone che lavorano alla realizzazione di un film e sulla necessità di non perdere competenze costruite nel corso di intere carriere.