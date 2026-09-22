Ligabue all'Arena di Verona, la possibile scaletta del concerto

ligabue, la possibile scaletta del concerto

Il 12 settembre Luciano Ligabue ha dato il via alla nuova attesa tournée raccontando sul suo profilo Instagram: “Una data zero piena di sorprese…e il meglio deve ancora venire!”. Il 22 settembre l’artista (FOTO) salirà sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Piccola stella senza cielo a Certe notti passando per Urlando contro il cielo. Queste le canzoni proposte il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome del capoluogo meneghino:

BALLIAMO SUL MONDO

MARLON BRANDO È SEMPRE LUI

SARÀ UN BEL SOUVENIR

TI SENTO

L’ODORE DEL SESSO

VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI

VOGLIO VOLERE

LAMBRUSCO E POP CORN

I RAGAZZI SONO IN GIRO

UNA VITA DA MEDIANO

NESSUNO È DI QUALCUNO

OSPITE FIORELLA MANNOIA

ERI BELLISSIMA

QUESTA È LA MIA VITA

SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI

SULLA MIA STRADA

NON È TEMPO PER NOI

PICCOLA STELLA SENZA CIELO

LEGGERO

QUELLA CHE NON SEI CON EMMA

HAPPY HOUR

TRA PALCO E REALTA’

URLANDO CONTRO IL CIELO

CERTE NOTTI