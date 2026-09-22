Ligabue all'Arena di Verona, la possibile scaletta del concerto

Dopo l'atteso spettacolo all’Arena di Verona, venerdì 25 settembre il cantautore porterà la sua musica al pubblico della Kioene Arena di Padova. Successivamente, l’artista sarà in concerto in numerose altre città italiane
Dopo il concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo, martedì 22 settembre Luciano Ligabue salirà sul palco dell’Arena di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
ligabue, la possibile scaletta del concerto
Il 12 settembre Luciano Ligabue ha dato il via alla nuova attesa tournée raccontando sul suo profilo Instagram: “Una data zero piena di sorprese…e il meglio deve ancora venire!”. Il 22 settembre l’artista (FOTO) salirà sul palco dell’Arena di Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Piccola stella senza cielo a Certe notti passando per Urlando contro il cielo. Queste le canzoni proposte il 6 maggio al concerto all’Unipol Dome del capoluogo meneghino:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
Approfondimento
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Dopo lo spettacolo all’Arena di Verona, venerdì 25 settembre il cantautore porterà la sua musica al pubblico della Kioene Arena di Padova. Successivamente, l’artista sarà in concerto in numerose altre città italiane: da Bergamo a Milano passando per Livorno, Pesaro, Mantova, Eboli e Ancona. Questo il calendario completo con tutti i dettagli della tournée:
- 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena
- 27 settembre – BERGAMO – ChorusLife Arena
- 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship
- 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum
- 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena
- 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum
- 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical
- 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena
- 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina
- 16 ottobre – EBOLI – PalaSele
- 18 ottobre – BARI – Palaflorio
- 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo
- 24 ottobre – MILANO – Unipol Dome