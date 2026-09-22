Il camice del Policlinico Ambrosiano accoglie un volto nuovo, ma per Luca Argentero sarà anche una collega molto speciale. Nella quarta stagione di Doc – Nelle tue mani entra infatti Cristina Marino, al suo debutto nella fiction Rai, dove interpreterà una dottoressa a gettone destinata a intrecciare il proprio percorso con quello di Andrea Fanti. Una novità che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico, trasformando per la prima volta la coppia nella vita in una coppia di set.

Sul set, marito e collega

Argentero, però, mette subito in chiaro il clima delle riprese. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, racconta di aver trattato la moglie come qualsiasi altro interprete, senza concessioni: "Sul set è brillante e io con lei sono stato esigente. Ho preteso tantissimo". L’attore riconosce che la loro presenza insieme alimenterà inevitabilmente curiosità e critiche, ma proprio per questo spiega di aver voluto mantenere il massimo rigore professionale. Per Cristina Marino, invece, l’ingresso in Doc rappresenta un ritorno importante alla recitazione in una delle serie italiane più amate degli ultimi anni.

Un bebè in arrivo e il ritorno di Ligas

Il debutto televisivo di Cristina arriva in un momento speciale anche nella vita privata della coppia. I due hanno annunciato di aspettare il terzo figlio, dopo Nina e Noè, condividendo sui social una fotografia in bianco e nero accompagnata dalla frase "La vita, ancora". Sul fronte professionale, Argentero tornerà presto su Sky con la seconda stagione di Avvocato Ligas, il legal drama già rinnovato dopo il successo del debutto.