Sono emersi ulteriori dettagli sulla morte di Presley Gerber , il figlio della supermodella Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber scomparso il 20 settembre 2026 all’età di 27 anni mentre si trovava all'interno di una struttura di riabilitazione per il trattamento delle dipendenze e dei disturbi di salute mentale. Come riporta il quotidiano Los Angeles Times, il 20 settembre, intorno alle ore 09:35 , gli agenti della Polizia di Santa Monica , in California, hanno ricevuto una prima chiamata che segnalava un caso di arresto cardiaco e, poco dopo, una seconda telefonata riguardante una sospetta overdose . Il 21 settembre il Dipartimento di Polizia di Santa Monica ha rivelato che, al momento del loro arrivo nella struttura, gli agenti hanno trovato Presley senza vita. Secondo quanto riferito da una fonte delle forze dell'ordine, Presley era entrato nella struttura poche ore prima, intorno alle ore 22 di sabato 19 settembre. Ora gli investigatori “stanno indagando sulla morte come sospetta overdose”, recita il comunicato. “Al momento, non ci sono indicazioni di omicidio. La causa e le modalità ufficiali del decesso saranno determinate dal Dipartimento del Medico Legale della Contea di Los Angeles. Le indagini sono tuttora in corso”. In una successiva dichiarazione, l’Ufficio del Medico Legale ha aggiunto di trovarsi “nelle prime fasi dell’indagine” e che “al momento sono disponibili informazioni limitate”. L’ autopsia è stata eseguita il 21 settembre, ma “la causa e le modalità del decesso sono state rinviate, il che significa che sono stati richiesti ulteriori test e/o esami per poter giungere a una conclusione”. Inoltre, “a causa dell’indagine in corso sul decesso, il Dipartimento del Medico Legale non può rivelare quali test e/o esami siano stati richiesti. Nei casi in cui la causa del decesso è stata rinviata, possono essere necessari alcuni mesi prima che venga determinata la causa della morte”. Il medico legale ha inoltre dichiarato alla rivista People che “il decesso è stato constatato alle ore 09:45 del 20 settembre 2026 dai paramedici intervenuti sul posto. Il Dipartimento di Polizia di Santa Monica è l’organo inquirente incaricato delle indagini”.

I PROBLEMI DI SALUTE MENTALE E DI ABUSO DI SOSTANZE

“La famiglia chiede rispetto per la propria privacy in questo momento molto difficile e doloroso”, ha dichiarato alla rivista People un rappresentante dei genitori e della sorella del ragazzo. In passato, Presley Gerber aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e di abuso di sostanze. “Muovete il corpo a prescindere da come vi sentite. Uscite all’aperto. Prendete un po’ di sole. Se non avete voglia di muovervi, sdraiatevi sull’erba”, aveva suggerito lui stesso in passato alle persone che stavano passando momenti difficili. Nell’agosto 2026, anche la sorella minore, l’attrice e modella Kaia Gerber, 25 anni, aveva raccontato alla rivista Vogue la “decennale lotta contro la tossicodipendenza” del fratello. "Quando succede qualcosa del genere in una famiglia, mette tutti sullo stesso piano", aveva dichiarato. “Credo che sia anche per questo che ho iniziato a considerarmi quella più accomodante e non ho mai voluto chiedere aiuto. Perché mi sembrava troppo impegnativo avere due figli che avevano bisogno di attenzioni”. Nel 2019, Presley era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e, in seguito, era stato condannato a tre anni di libertà vigilata. Da allora aveva scelto di rendere pubblica la sua condizione. Nel 2025, in un video su Instagram poi rimosso, aveva parlato dei farmaci che assumeva e degli attacchi di panico. “Purtroppo ho vissuto molte perdite, in tante forme, di recente. Non è una scusa, ma è il motivo per cui sono dove sono ora”, aveva detto. La madre Cindy Crawford aveva commentato: “Presley, ti vogliamo bene e non sei solo”. La sorella Kaia aveva aggiunto: “Quello è mio fratello, sono davvero orgogliosa di lui”.