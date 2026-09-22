Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, 18enne atleta delle Fiamme Oro

Medaglie di nuoto e scettro della bellezza. A soli 18 anni Sarah Rizea ha vinto il titolo di Miss Italia. Atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, la giovane di Vado Ligure, in provincia di Savona, ha partecipato con la fascia di Miss Liguria. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa, vicino a Roma, in occasione dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza. Sarah è arrivata al primo posto della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Sul podio al secondo posto Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e al terzo Sara Genova (Calabria), 20 anni e studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B di Corigliano Rossano.

Chi è

Sarah Rizea è nata l'8 novembre del 2007 a Moncalieri e si è trasferita a 11 anni a Vado Ligure, nel Savonese. Sarah nuota da quando aveva 8 anni ed è stata convocata la prima volta in Nazionale nel 2021. A giugno si è diplomata al liceo linguistico di Savona e si è iscritta in Scienze e tecniche psicologiche all'Unimarconi. È di origine rumena. I suoi nonni vivono in Romania mentre i genitori sono emigrati in Italia. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda del concorso. Eredita lo scettro da Katia Buticchio.