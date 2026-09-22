Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Miss Italia 2026 è Sarah Rizea, 18enne atleta delle Fiamme Oro

Spettacolo
Facebook

Diplomata a giugno, si è appena iscritta all'università in Scienze e tecniche psicologiche. Si allena in vasca da quando aveva 8 anni:  la più bella d'Italia sogna i Mondiali di nuoto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Medaglie di nuoto e scettro della bellezza. A soli 18 anni Sarah Rizea ha vinto il titolo di Miss Italia. Atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico, la giovane di Vado Ligure, in provincia di Savona, ha partecipato con la fascia di Miss Liguria. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa,  vicino a Roma, in occasione dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza. Sarah è arrivata al primo posto della classifica stilata da 4 esperti coach del mondo dello spettacolo tra 16 finaliste. Sul podio al secondo posto Michela Meli (Lazio), 21enne laureanda in Scienze dell'alimentazione, e al terzo Sara Genova (Calabria), 20 anni e studentessa di un liceo scientifico a indirizzo sportivo e pallavolista in Serie B di Corigliano Rossano.

©IPA/Fotogramma

Chi è

Sarah Rizea è nata l'8 novembre del 2007 a Moncalieri e si è trasferita a 11 anni a Vado Ligure, nel Savonese. Sarah nuota da quando aveva 8 anni ed è stata convocata la prima volta in Nazionale nel 2021. A giugno si è diplomata al liceo linguistico di Savona e si è iscritta in Scienze e tecniche psicologiche all'Unimarconi. È di origine rumena. I suoi nonni vivono in Romania mentre i genitori sono emigrati in Italia. "All’Academy porta coordinazione, presenza scenica e resistenza mentale: qualità maturate in vasca che possono diventare strumenti espressivi anche davanti alla telecamera", si legge nella scheda del concorso. Eredita lo scettro da Katia Buticchio.

Spettacolo: Ultime notizie

Federica Pellegrini a Stories su Sky TG24, "Il mio stile libero"

Spettacolo

Tra i concorrenti di “Physical Italia: da 100 a 1”, il nuovo show Netflix, la campionessa...

The Savant - Profilo privato, nel 2027 la serie con Jessica Chastain

Serie TV

Dopo un lungo rinvio, il thriller ha finalmente una finestra di uscita: inizialmente previsto per...

Grand Theft Auto VI, arriva l'album con la soundtrack del videogame

Musica

Il nuovo album ufficiale di GTA VI uscirà il 19 novembre 2026 con 34 brani e una selezione di...

Willy il Principe di Bel-Air, vendesi villa della serie con Will Smith

Serie TV

La celebre villa della sitcom statunitense diventata un cult degli anni Novanta torna sul...

Chi era Presley Gerber, modello e figlio di Cindy Crawford. FOTO

Spettacolo

Il mondo della moda piange Presley Gerber, morto a soli 27 anni. Modello fin da giovanissimo,...

10 foto

Spettacolo: Per te