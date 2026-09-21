Dopo un lungo rinvio, il thriller ha finalmente una finestra di uscita: inizialmente previsto per il 2025, il titolo debutterà su Apple TV+ nella primavera del prossimo anno Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

The Savant, la serie televisiva con Jessica Chastain che in Italia si intitolerà Profilo privato, arriverà finalmente su Apple TV+ nei prossimi mesi. Dopo un lungo rinvio, il thriller con protagonista la diva di Hollywood ha finalmente una finestra di uscita: la serie, inizialmente prevista per il 2025, debutterà su Apple TV+ nella primavera del 2027. Il progetto era stato rinviato: Apple aveva cancellato la première di The Savant pochi giorni prima del debutto previsto nel settembre 2025. La decisione era arrivata dopo l'assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk, in un momento particolarmente delicato negli Stati Uniti. La piattaforma aveva allora comunicato soltanto di aver scelto di "posticipare" la serie, senza indicare una nuova data.

Jessica Chastain protagonista Chastain, che è anche produttrice esecutiva del progetto, interpreta Jodi Goodwin, una veterana, moglie e madre che lavora sotto copertura all'interno di forum online frequentati da suprematisti bianchi. Il suo compito è individuare conversazioni e segnali che possano precedere episodi di violenza e attentati terroristici negli Stati Uniti. La serie nasce da un articolo del 2019 pubblicato dal magazine Cosmopolitan e firmato da Andrea Stanley. Approfondimento The Savant, il trailer della serie tv con Jessica Chastain