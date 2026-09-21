Dopo un lungo rinvio, il thriller ha finalmente una finestra di uscita: inizialmente previsto per il 2025, il titolo debutterà su Apple TV+ nella primavera del prossimo anno
The Savant, la serie televisiva con Jessica Chastain che in Italia si intitolerà Profilo privato, arriverà finalmente su Apple TV+ nei prossimi mesi.
Dopo un lungo rinvio, il thriller con protagonista la diva di Hollywood ha finalmente una finestra di uscita: la serie, inizialmente prevista per il 2025, debutterà su Apple TV+ nella primavera del 2027.
Il progetto era stato rinviato: Apple aveva cancellato la première di The Savant pochi giorni prima del debutto previsto nel settembre 2025. La decisione era arrivata dopo l'assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk, in un momento particolarmente delicato negli Stati Uniti.
La piattaforma aveva allora comunicato soltanto di aver scelto di "posticipare" la serie, senza indicare una nuova data.
Jessica Chastain protagonista
Chastain, che è anche produttrice esecutiva del progetto, interpreta Jodi Goodwin, una veterana, moglie e madre che lavora sotto copertura all'interno di forum online frequentati da suprematisti bianchi.
Il suo compito è individuare conversazioni e segnali che possano precedere episodi di violenza e attentati terroristici negli Stati Uniti. La serie nasce da un articolo del 2019 pubblicato dal magazine Cosmopolitan e firmato da Andrea Stanley.
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La decisione di Apple aveva provocato anche la reazione della stessa Chastain. L'attrice aveva dichiarato di non essere d'accordo con la sospensione, pur ribadendo il valore della collaborazione con la piattaforma.
"The Savant è dedicata agli eroi che ogni giorno lavorano per fermare la violenza prima che accada", aveva scritto, spiegando di ritenere ancora più urgente il tema affrontato dalla serie.
La nuova finestra di uscita
Nei mesi successivi erano circolate diverse ipotesi sulla possibile première, ma nessuna si era concretizzata. A settembre 2026 Apple TV ha finalmente confermato che The Savant arriverà nella primavera del 2027.
La scelta della finestra di lancio arriva dopo le elezioni di metà mandato americane previste nel novembre 2026. La data precisa della première non è stata ancora comunicata.
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