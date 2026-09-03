4/15 Amazon MGM Studios

A Love Other Than Yours - Prime Video. Arriva il 12 settembre la serie che racconta la storia di Namgung Ho e Lee Mi-do. Insieme da dieci anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Ho vorrebbe spoosarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare, e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l’uno per l’altra?