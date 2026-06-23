Slow Horses, la stagione 6 con Gary Oldman da settembre su Apple TV+

Gary Oldman torna nei panni di Jackson Lamb il 16 settembre 2026, con sei nuovi episodi in uscita ogni mercoledì fino al 21 ottobre. Una stagione che adatta per la prima volta due romanzi insieme e accoglie una nuova aggiunta al cast

Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della sesta stagione di Slow Horses: Gary Oldman torna nei panni di Jackson Lamb il 16 settembre 2026.

Slow Horses 6: trama, cast e tutto quello che sappiamo

Slow Horses è uno spy drama dal tono umoristico e cupo, che racconta le vicende di un gruppo di agenti dell'intelligence britannica relegati al reparto Slough House dell'MI5, dopo aver commesso errori capaci di affossare le loro carriere. Al centro di tutto c'è Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman: un uomo trasandato, rozzo e apparentemente disinteressato a tutto, che nasconde dietro una facciata sgradevole una delle menti più affilate dell'intelligence.

La sesta stagione adatta Joe Country e Slough House, il sesto e il settimo romanzo della serie letteraria di Mick Herron premiata con il CWA Gold Dagger Award. È la prima volta che la serie sceglie di condensare due libri in una sola stagione, una scelta che promette una narrazione più densa e serrata rispetto ai capitoli precedenti. Sul fronte della trama, Diana Taverner si ritrova a trascinare l'intera squadra in un gioco di vendetta e rappresaglia, costringendo tutti alla fuga.