Sanremo Giovani, la finale il 18 dicembre: il vincitore con i Big

Sarà online venerdì 7 agosto, il Regolamento di Sanremo Giovani , il percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana e che introduce un meccanismo diverso rispetto alle precedenti edizioni. Il progetto, guidato dal Direttore Artistico Stefano De Martino e Direzione Intrattenimento Prime Time RAI, si conferma laboratorio privilegiato per la scoperta e la valorizzazione dei talenti emergenti, ma con una novità destinata a rendere il percorso ancora più competitivo e prestigioso: al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027. La prima fase prevede l'ascolto di tutti i brani iscritti da parte della Commissione Musicale. Tra le candidature ricevute saranno selezionati 60 artisti, chiamati a partecipare alle audizioni dal vivo. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti.

le nuove regole

Il percorso proseguirà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due week end, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo. Prima della sfida decisiva, i sei artisti avranno l'opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico attraverso una speciale attività di promozione editoriale: si esibiranno infatti nel corso di altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo di Prime Time su Rai 1, portando la propria musica sulla rete ammiraglia Rai in un contesto di straordinaria visibilità. Il percorso culminerà il 18 dicembre, in prima serata su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, con la finalissima in diretta del nuovo Sanremo Giovani. I sei finalisti si affronteranno davanti alla Commissione Musicale, fino all'individuazione di un solo vincitore che conquisterà il traguardo più prestigioso: l'accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, entrando a pieno titolo tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana. Con questa nuova formula, Sanremo Giovani rafforza ulteriormente il proprio ruolo di ponte tra i talenti emergenti e il grande palcoscenico del Festival, offrendo ai giovani artisti un percorso ancora più strutturato, visibile e meritocratico. Il Regolamento integrale della manifestazione sarà disponibile sul sito ufficiale www.Sanremo.rai.it. La piattaforma per le iscrizioni sarà attiva da lunedì 17 agosto.