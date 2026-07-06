Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata Eurovision

La 77esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston. Come riportato dall’AGI, il conduttore e direttore artistico ha anticipato: “Il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo 'serata performance'"

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, Stefano De Martino ha fornito i primi dettagli sulla 77esima edizione del Festival di Sanremo, in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio al Teatro Ariston. Come riportato dall’AGI, il conduttore e direttore artistico ha confermato la serata dedicata alla scelta del rappresentante italiano in gara all’Eurovision Song Contest 2027: “Gli artisti tornano con il brano in gara, ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo come quando si esibiscono nei propri live”.

festival di sanremo, il meccanismo per la scelta del rappresentante all’eurovision 2027 Stefano De Martino sarà alla guida della 77esima edizione del Festival di Sanremo. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai, il conduttore e direttore artistico ha annunciato una serata dedicata completamente alla scelta del rappresentante italiano per l’Eurovision Song Contest 2027: "Il venerdì ci sarà una nuova serata che noi chiamiamo 'serata performance'. Gli artisti tornano con il brano in gara, ma avranno la possibilità, secondo la loro idea creativa, di mettere in scena uno spettacolo come quando si esibiscono nei propri live. E quella serata determinerà un vincitore che andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision". Dopo la vittoria di Dara con il brano Bangaranga sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, nel 2027 la Bulgaria ospiterà la competizione europea (FOTO). Annunciata la presenza di una nuova nazione partecipante: il Canada. Al momento la Svezia e l'Irlanda detengono il primato di vittorie con ben sette trionfi a testa. Sal Da Vinci, portabandiera dell’Italia con il brano Per Sempre Sì nel maggio di quest’anno, ha chiuso la competizione in quinta posizione. Approfondimento Il Canada parteciperà all’Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria