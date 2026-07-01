Il Canada parteciperà all’Eurovision Song Contest 2027 in Bulgaria

La celebre competizione musicale continua il suo percorso di internazionalizzazione con l'ingresso di una nuova nazione. L’annuncio è arrivato dall’Ebu, ente organizzatore della manifestazione e da Radio Canada

L'Eurovision Song Contest continua ad allargare i propri confini. L'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha annunciato ufficialmente che il Canada prenderà parte all'edizione 2027, in programma il prossimo maggio in Bulgaria, con Sofia indicata come sede più probabile della manifestazione. La competizione si svolgerà in Bulgaria dopo la vittoria di Dara a Vienna con il brano Bangaranga . Si tratta del primo nuovo ingresso nella competizione dopo quello dell'Australia nel 2015. L'emittente pubblica CBC/Radio-Canada, entrata a far parte dell'EBU, selezionerà nei prossimi mesi l'artista e il brano che rappresenteranno il Paese, mentre il debutto avverrà a partire dalle semifinali.

oltre i confini europei

L'annuncio conferma la crescente dimensione internazionale del concorso, sempre più aperto anche a nazioni al di fuori del continente europeo. Resta, invece, da chiarire cosa accadrebbe in caso di una futura vittoria canadese. Così come avviene per l'Australia, infatti, l'edizione successiva potrebbe non essere organizzata in Nord America per ragioni logistiche, economiche e di fuso orario. L'ipotesi più accreditata sarebbe quella di una co-organizzazione con un Paese europeo disposto a ospitare l'evento. Al momento, però, si tratta soltanto di uno scenario teorico. L'unica certezza è che all'Eurovision 2027, ospitato dalla Bulgaria dopo il successo di Dara con Bangaranga nell'edizione 2026, saranno due i Paesi extraeuropei in gara, escluso Israele: Australia e Canada.