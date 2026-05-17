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Musica

Eurovision, vince la bulgara Dara, quinto Sal Da Vinci. Israele seconda

Fabrizio Basso

Fabrizio Basso
©Getty

Si chiude l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Una rassegna senza guizzi, con poca originalità, con la musica sopraffatta da scenografie faraoniche. La medaglia d'argento di Noam Bettam rischia di diventare un caso politico

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