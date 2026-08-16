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Morto Mark Rydell, il regista che portò agli Oscar il film Sul lago dorato

Cinema
©Getty

Il regista, attore e produttore statunitense è morto per cause naturali, all'età di 97 anni, giovedì 13 agosto nella contea di Los Angeles. Fu colui che con il film “Sul lago dorato” portò all’Oscar Henry Fonda e Katharine Hepburn, protagonisti della celebre pellicola

 

 

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Musicista nell'anima, Mortimer H. Rydell, per tutti Mark Rydell, si è spento a causa di morte naturale, il 13 agosto all'età di 97 anni. Il suo nome resterà indissolubilmente legato per la candidatura all'Oscar del film Sul lago dorato, che valse il premio a Henry Fonda e Katherine Hepburn. Nato a New York nel 1929, prima di diventare regista è stato un notevole attore e ancor prima aveva mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo in qualità di musicista.


Nella sua luminosissima carriera Rydell, oltre ai già citati Henry Fonda e Katherine Hepburn, ha potuto dirigere altre star del grande schermo fino a portale alle nomination agli Oscar, ricordiamo Marsha Mason, Bette Middler, Rupert Crosse, Sissy Spacek, Frederic Forrest e Jane Fonda.
 

Dietro la macchina da presa il regista ha firmato diversi altri capolavori che hanno fatto la storia del cinema americano, tra questi, Il fiume dell'ira, The rose, La volpe, Boon il saccheggiatore e Un grande amore da 50 dollari

Henry Fonda vince l'Oscar come Miglior attore protagonista e Katharine Hepburn come migliore attrice protagonista
Per il film "Sul lago dorato" Henry Fonda vince l'Oscar come Miglior attore protagonista e Katharine Hepburn come migliore attrice protagonista - ©Webphoto

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