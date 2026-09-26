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Fiorello torna a sorpresa su Rai1, l'annuncio sui social in stile Brad Pitt. VIDEO

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Fiorello torna su Rai1, a quindici anni dal successo straripante dello show 'Il più grande spettacolo dopo il weekend'. L'annuncio sui social fa il pieno di like

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Fiorello torna su Rai1, a quindici anni dal successo straripante dello show 'Il più grande spettacolo dopo il weekend'. Mentre si attendeva l'annuncio della terza edizione del radio varietà 'La pennicanza', lo showman ha postato a sorpresa su Instagram un video spot in cui scimmiotta Brad Pitt con la sola scritta 'Prossimamente' e il logo di Rai1. 

"Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...", così recita una voce fuori campo mentre si vede Fiorello, vestito come l'attore nel noto spot, muto mentre improvvisa una serie di espressioni facciali e gesti. Il ritorno di Fiorello - apprende l'ANSA - è previsto dopo la metà di ottobre e investirà anche Radio2. In via Asiago 10 fervono i preparativi nello studio della Pennicanza. 

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